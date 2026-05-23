Șapte containere cu combustibil și deșeuri, observate pe un aisberg desprins după un viscol

Containerele au fost purtate în larg de icdbergul desprins din platforma de gheață. Foto: ATCM / ABC News

Șapte containere de transport încărcate cu combustibil și deșeuri au fost observate la începutul acestui an pe un aisberg care plutea în largul coastei Antarcticii, iar o parte din motorina transportată s-a scurs în orcean. Modul în care containerele au ajuns acolo, și consecințele asupra mediului, sunt prezentate într-un raport publicat de autoritățile germane responsabile de activitățile din Antarctica, citat de ABC.

Containerele fuseseră amplasate inițial pe o platformă de gheață, însă o furtună de zăpadă care a durat o săptămână a provocat desprinderea unei porțiuni mari din aceasta, care a ajuns în mare.

Privite din aer, par șapte furnici pe o bucată ruptă de hârtie albă. O analiză mai atentă a imaginii din satelit arată însă cu totul altceva. „Furnicile” sunt, de fapt, containere maritime de mari dimensiuni, unul încărcat cu motorină, iar celelalte pline cu deșeuri. Iar „hârtia albă” este un aisberg uriaș, lung de 500 de metri și lat de 300 de metri.

„Guvernul german și AWI (Institutul Alfred Wegener) regretă profund incidentul și se bucură că nimeni nu a fost rănit”, se arată în raport.

O porțiune din platforma de gheață s-a desprins în timpul unei furtuni puternice

Totul a început cu cele mai bune intenții. Stația germană Neumayer III este amplasată pe o platformă de gheață, la aproximativ 18 kilometri de coastă.

În pregătirea sosirii unei nave care urma să preia deșeurile stației, șapte containere maritime au fost amplasate la câteva sute de metri de țărmul înghețat. Printre acestea se aflau un container cu 9.500 de litri de motorină arctică, patru containere cu deșeuri nepericuloase, unul cu un generator și combustibil, precum și un container folosit ca adăpost pentru muncitori.

La acel moment nu existau semne vizibile de crevase, fisuri sau crăpături în gheață. Însă, în săptămâna următoare, între 13 și 20 ianuarie, regiunea a fost lovită de o furtună de zăpadă cu rafale de vânt de până la 130 km/h.

După ce vremea s-a îmbunătățit, pe 21 ianuarie a fost efectuată o inspecție.

„Echipa de logistică a constatat că un aisberg cu dimensiuni de aproximativ 500 de metri pe 300 de metri s-a desprins și a derivat în Marea Weddell. Din păcate, toate containerele se aflau pe acest aisberg”, se arată în raport.

Echipajul unei nave a observat aisbergul cu containerele. Ulterior, au fost folosite elicoptere pentru a recupera aproape o tonă de echipamente, inclusiv trei butoaie care conțineau aproximativ 580 de litri de motorină arctică, precum și butelii de gaz și baterii.

Însă aceasta a fost întreaga cantitate care a putut fi salvată.

„Pe măsură ce riscul ca aisbergul să se fragmenteze a crescut, nu a mai fost posibilă securizarea unei cantități mai mari de materiale fără a pune în pericol vieți omenești. Prin urmare, operațiunile de recuperare au fost oprite [la 25 ianuarie], iar materialele rămase au trebuit să fie lăsate pe aisberg”, se arată în raport.

„Se presupune că motorina s-a scurs”

Ultima observație prin satelit a aisbergului a avut loc aproape o lună mai târziu, pe 22 februarie.

„Se poate presupune că aisbergul s-a dezintegrat la scurt timp după aceea, iar containerele s-au scufundat pe fundul mării”, se arată în raport.

Potrivit documentului, cele patru containere cu obiecte de uz casnic și deșeuri au „un impact direct redus asupra ecosistemului”.

În schimb, containerul încărcat cu combustibil reprezenta un risc mult mai mare.

„Se poate presupune că acesta a fost fie avariat în momentul căderii în mare, fie a implodat în timpul coborârii spre fundul oceanului. În ambele cazuri, motorina s-a scurs.”

Raportul menționează că motorina arctică este mai ușoară și mai volatilă decât păcura, ceea ce înseamnă că se poate evapora mai rapid.

Totuși, temperaturile foarte scăzute din Antarctica încetinesc procesele de degradare bacteriană din apă și din gheața marină.

„Impactul real asupra ecosistemului depinde în mare măsură de condițiile locale și, prin urmare, nu poate fi cuantificat cu precizie”

Autoritățile germane responsabile de activitățile din Antarctica au avut de învățat în urma incidentului.

„Pentru a reduce și mai mult riscul unor astfel de pierderi de încărcătură în viitor, containerele vor fi depozitate de acum înainte la o distanță de cel puțin 5.000 de metri de marginea platformei de gheață.”

Raportul precizează că vor fi efectuate și investigații glaciologice suplimentare, inclusiv măsurători privind grosimea și stabilitatea gheții, de-a lungul traseului dintre stația Neumayer III și portul de gheață.

Documentul a fost prezentat în cadrul reuniunii anuale consultative a statelor semnatare ale Tratatului Antarctic, care s-a încheiat joi în orașul japonez Hiroshima.