Șapte elefanți, uciși într-un accident de tren în India. Mecanicul a spus că turma s-a repezit spre locomotivă

Accident de tren în India în care au murit șapte elefanți. Foto: X

Șapte elefanți au fost uciși și unul rănit când un tren cu destinația Delhi a intrat în coliziune cu o turmă de pachiderme în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineața, a anunțat șeful poliției districtuale VV Rakesh Reddy, potrivit Reuters.

Incidentul din districtul Hojai din statul Assam a avut loc într-o zonă care nu este un coridor desemnat pentru elefanți, a precizat Northeast Frontier Railway într-un comunicat.

Mecanicul locomotivei a acționat frânele de urgență când a văzut turma, dar elefanții s-au repezit spre tren, potrivit companiei

Coliziunea, care a avut loc la ora locală 2:17 dimineața, a provocat deraierea locomotivei și a cinci vagoane ale trenului, dar nimeni nu a fost rănit, se arată în comunicat.

„Trenurile care urmau să treacă prin acea secțiune sunt deviate pe o altă linie. Lucrările de reparații sunt în curs”, a mai spus compania feroviară.