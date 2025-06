INTERVIU Șapte lideri din PSD vorbesc despre decizia iminentă pe care trebuie să o ia partidul. Ce spun despre Nicușor Dan și Ilie Bolojan / „E mai important șeful ANAF-ului decât cine e premierul”

„Trebuie să aibă și președintele până la urmă simțul realității și să vadă în ce măsură Parlamentul susține o variantă sau alta”, spune liderul PSD Maramureș, în dialogul cu HotNews.

Conducerea centrală a PSD a decis luni să consulte toți aleșii partidului dacă să intre sau nu la guvernare. Vor fi întrebați toți consilierii locali, toți primarii, toți parlamentarii. Votul urmează să aibă loc cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare, potrivit informațiilor HotNews.

Adrian Solomon, PSD Vaslui

Adrian Solomon, președintele PSD Vaslui. Foto: Agerpres

„Vom vedea despre ce variantă de lucru este vorba. Se va supune la vot, este un sistem electronic, votul e secret, nu o să îi coordonez eu pe oameni, pentru că este o chestiune destul de sensibilă și e bine să și-o asume fiecare om cu decizie în partid, de la cel mai îndepărtat primar din țară, până la cel mai mare lider al partidului”, spune social-democratul, în vârstă de 47 de ani, despre intrarea partidului la guvernare.

Întrebat dacă Nicușor Dan îl poate impune pe Ilie Bolojan, ca premier, Solomon spune direct: „Să vedem Parlamentul ce spune, dar de propus poate, pentru că poporul român s-a exprimat. Nu avem noi acum să îi trasăm linii roșii, pentru că nu poți să pleci la o colaborare cu bariera în față”.

El mai spune că nu știe dacă PSD ar trebui să accepte varianta Bolojan Premier: „Depinde ce să accepte. Deocamdată există niște propuneri înspre Palatul Cotroceni dinspre partide”.

„Vom vedea dacă în urma discuțiilor se va face din partea partidului nostru o propunere de genul acesta. În spațiul public am văzut că este doar domnul Bolojan propus deocamdată, și dinspre domnul președinte, și dinspre PNL. Discutăm discuții. Să vedem, lucrurile sunt doar la începutul dezbaterii. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt să ajungem la o soluție, pentru că țara are nevoie de guvern”, declară liderul județean din PSD.

Gabriel Zetea, PSD Maramureș

Gabriel Zetea, lider PSD Maramures , Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

„Să vedem dacă lucrurile cerute de PSD, legate de protejarea puterii de cumpărare, adică fără a intra cu picioarele în viața oamenilor, așa cum s-a întâmplat în 2009, cu tăieri de pensii și salarii. Să vedem dacă menținerea finanțării pentru autoritățile locale și pentru proiectele de mari investiții reprezintă o prioritate pentru viitoarea eventuală coaliție”, spune Zetea (47 de ani), despre intrarea la guvernare.

El spune că după ce vor fi încheiate discuțiile despre programul de guvernare, abia „atunci avem pe masă ceva la care să aderăm sau nu”.

Întrebat despre dorința lui Nicușor Dan de a-l avea pe Ilie Bolojan premier, el amintește de „matematica parlamentară”.

„Se alege la propunerea președintelui, dar în urma majorității din Parlament. Deci trebuie să aibă și președintele până la urmă simțul realității și să vadă în ce măsură Parlamentul susține o variantă sau alta”, argumentează președintele PSD Maramureș.

„E mai important cine va fi șeful ANAF”

El a mai spus că, din punctul său de vedere, e mai important cine va fi șeful ANAF și a atacat PNL. „De cinci, șase ani de zile funcția asta cam aparține unui anumit partid, adică numirile sunt făcute de PNL, iar noi nu vorbim despre lucrurile maxim de importante, de reducerea evaziunii fiscale, care înseamnă 10% din PIB, despre neîncasarea sumelor certe de TVA, care sunt în urma accizelor, a facturilor emise. ANAF-ul nu încasează 8,5 miliarde de euro”.

Nu vrea ca PSD să ceară în timpul negocierilor șefia anumitor instituții ale statului, ci spune că „e important să alegem acolo persoana potrivită”.

„E mai important șeful ANAF-ului în condițiile în care vorbim astăzi despre neîncasări de TVA și evaziune fiscală, decât cine e prim-ministrul. La prim-ministru ne-am înțeles, care sunt principiile politice, un program de guvernare care merge înainte, dar să găsim un șef la ANAF care să facă în sfârșit corect încasări pentru buget, nu taxe suplimentare, ci dimpotrivă, încasări suplimentare prin a-și face treaba, adică fără înțelegeri de-astea care sunt de zeci de ani în țara asta, unii îi protejează pe ceilalți”, spune Gabriel Zetea.

Politicianul afirmă că unele instituții ale statului, ca ANAF, „protejează evazioniștii”: „Altfel eu nu-mi explic cum se ajunge la sumele astea imense neîncasate”.

Romeo Lungu, PSD Buzău

Romeo Lungu. Inquam Photos / Octav Ganea

„Unii primari spun că ar vrea să intre la guvernare, unii că n-ar vrea să intre la guvernare. Așteptau să vadă și ce negocieri sunt, cu ce variante o să vină, prim-ministru, măsuri economice, măsuri politice. Adică vor să vadă și cu ce program se va veni, că așa e ușor să pui prim-ministru, miniștrii și după aceea… Hai să vedem ce măsuri, trebuie discutate acestea”, spune Lungu (46 de ani).

El spune că nu știe dacă Ilie Bolojan va fi desemnat sau nu premier și afirmă că pe primari nu îi prea interesează numele prim-ministrului.



„Primarii se gândesc aici la continuarea distribuirii fondurilor pe «Anghel Saligny» (n. red.: Programul Național de Investiții), pe apă, canal, asfalt. Adică au și multe proiecte în derulare, ei acolo se gândesc cumva, până la urmă nu contează numele, cine va fi prim-ministru, contează proiectele începute”, explică liderul județean al PSD.

Alfred Simonis, PSD Timiș

Alfred Simonis, Foto: Agerpres

„Nu toate voturile domnului Nicușor Dan sunt voturi pentru Ilie Bolojan. Eu am votat cu Nicușor Dan, dar nu am votat pentru Bolojan premier. Am votat cu domnul Nicușor Dan mai degrabă anti-Simion și, probabil, încă 2-3 milioane de oameni care sunt pesediști sau de altă culoare politică au făcut la fel ca mine”, spune Alfred Simonis (40 de ani) despre varianta dorită de președinte.

El susține că trebuie găsită „o formulă de compromis, acceptabilă de toate partidele pro-europene”: „Un program de guvernare care să treacă România prin toată situația asta.

Mihai Fifor, PSD Arad

Mihai Fifor, Foto: Agerpres

„Mi se pare o decizie înțeleaptă să hotărâm și după ce ne consultăm cu colegii din teritoriu. Categoric am avut discuții. Colegii mei își doresc să intre la guvernare. Eu vorbesc de filiala mea. Colegii mei primari își doresc să mergem la guvernare”, spune Mihai Fifor (55 de ani).

El a refuzat să comenteze varianta Ilie Bolojan premier.

Bogdan Trif, PSD Sibiu

Bogdan Trif, Foto: Agerpres

„Când o să avem toate datele o să vă spun și părerea mea. Avem o echipă de negociere la nivel național”, a spus, scurt, Bogdan Trif (48 de ani). Nu a vrut să ofere alte detalii

Bogdan Barbu, PSD Covasna

Bogdan Barbu. Foto: Facebook

Social-democratul în vârstă de 38 de ani susține intrarea partidului la guvernare, „doar dacă are garanția că poate influența pozitiv guvernarea și poate pune în aplicare politicile sociale și economice pe care le-a susținut constant”.

Despre varianta Bolojan-premier, el spune că „orice propunere pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie rezultatul unei consultări reale între partide, nu doar un anunț. Legitimitatea trebuie să vină dintr-un sprijin politic solid și transparent”.

„Dacă PSD ar trebui să accepte această variantă, depinde de contextul și condițiile concrete ale colaborării. PSD nu trebuie să accepte o formulă de guvernare care nu respectă prioritățile programului său sau care exclude dialogul și parteneriatul real”, consideră liderul județean PSD.