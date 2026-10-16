Șapte premii au fost câștigate la Loto la extragerile de joi

Loteria Română a anunțat vineri că la tragerile care s-au desfășurat cu o zi în urmă au fost șapte norocoși care au ghicit numere pentru a-și adjudeca diverse premii.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.

Tragerile speciale ale toamnei, duminică

Duminică, 18 octombrie, Loteria Română organizează Tragerile speciale ale Toameni.

Pentru aceste trageri, Loteria Română va suplimenta fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 9 lei

pentru JOKER : 8 lei

pentru LOTO 5/40 : 6 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,90 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).