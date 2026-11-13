Șapte trucuri psihologice care îi fac pe cei din jur să te îndrăgească și cum te ajută acest lucru inclusiv la locul de muncă

Persoanele care le arată celorlalți că îi apreciază, care pun întrebări personale sau care cer sfaturi se fac mai ușor plăcute, potrivit mai multor studii de psihologie. Simpatia influențează și felul în care este evaluată munca unui angajat, iar un șef antipatic are foarte puține șanse să fie considerat un lider bun.

Jack Zenger și Joseph Folkman, doi consultanți americani specializați în leadership, au analizat evaluările a 51.836 de manageri, făcute de șefii, colegii și subalternii acestora. Analiza, publicată în Harvard Business Review, a scos la iveală că doar 27 dintre cei mai puțin agreați aveau evaluări foarte bune pentru felul în care își conduceau echipele, adică proximativ unul din 2.000.

Datele nu arată însă dacă simpatia îi face pe oameni mai eficienți sau influențează doar felul în care le este apreciată munca.

Din fericire, multe persoane lasă o impresie mai bună decât cred, potrivit unei serii de cinci studii publicate în 2018, în revista Psychological Science.

Erica Boothby, psiholog la Cornell University, din SUA, și colegii săi i-au întrebat pe participanți cum credeau că îi vedeau cei cu care discutaseră. Au comparat apoi răspunsurile cu părerile interlocutorilor, care erau, în general, mai favorabile. Autorii au numit această diferență de percepție „liking gap”.

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