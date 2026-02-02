Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew i-a scris lui Jeffrey Epstein că este „fratele” la care a „visat întotdeauna”. Alte mesaje: „Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine”

Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este „fratele” la care a „visat întotdeauna”, relatează AFP, conform News.ro. „Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine”, i-a scris fosta ducesă de York un an mai târziu.

Între milioanele de pasaje difuzate vineri de către Departamentul american al Justiţiei se află mai multe scrisori şi fotografii copleşitoare pentru Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 65 de ani, căzut în dizgraţie din cauza prieteniei sale cu Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019.

Documentele trimit, de asemenea, la Sarah Ferguson, fosta soţie a lui Andrew, a cărui reputaţie a fost pătată de scandalul Epstein.

Cuplul a divorţat în 1996, însă cei doi au rămas foarte apropiaţi.

„Mulţumesc, Jeffrey, pentru că eşti fratele la care am visat întotdeauna”, i-a scris fosta ducesă de York lui Jeffrey Epstein într-un e-mail, în 2009, descoperit mai întâi de BBC.

Câteva luni mai târziu, Sarah Ferguson, pe care britanicii au numit-o mult timp afectuos „Fergie”, îi scria finanţistului că avea „nevoie urgent de 20.000 de lire sterline” pentru a-şi plăti chiria.

„N-am cuvinte să-mi descriu dragostea şi recunoştinţa faţă de generozitatea şi bunătatea ta”, îi scria ea în ianuarie 2010.

„Sunt la dispoziţia ta, căsătoreşte-te cu mine”, adăuga fosta ducesă de York.

În documente apar şi numele fiicelor lui Andrew şi ale lui Sarah Ferguson, prinţesele Eugenie şi Beatrice.

Într-un e-mail adresat lui Epstein, „Sarah”, a cărei adresă completă a fost cenzurată, vorbeşte despre prima, în vârstă de 19 ani la acea vreme, într-un mod extrem de vulgar.

„Aştept ca Eugenie să se întoarcă dintr-un weekend de sex!”, îi scria ea în martie 2010.

Toate aceste mesaje au fost trimise după condamnarea lui Jeffrey Epstein, în 2008, la o pedeapsă redusă de închisoare la 13 luni, după ce a fost găsit vinovat de faptul că a recurs la serviciile unor prostituate minore.

Regele Charles al III-lea a anunțat la sfârşitul lui octombrie că-i retrage titlurile lui Andrew, acuzat de faptul că a întreţinut relaţii sexuale cu o tânără minoră care se afla sub controlul finanţistului american Jeffrey Epstein.

Lui Sarah Ferguson i-au fost de asemenea retrase titlurile.

Cei doi, care locuiesc împreună în pofida divorţului, au fost nevoiţi să părăsească reşedinţa regală de 30 de camere situată în apropierea Castelului Windsor.