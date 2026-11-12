Sarcina și sănătatea dentară: cum îți protejezi gingiile și dinții, și de ce contează pentru bebeluș. Dr. Andreea Moruș: „Durerea este, de cele mai multe ori, un semn tardiv”

În timpul sarcinii și după naștere, atenția mamei se mută firesc către copil. Din acest motiv, sănătatea orală a femeilor ajunge adesea pe plan secund, deși organismul trece prin schimbări importante. Fluctuațiile hormonale pot crește sensibilitatea gingiilor și riscul de inflamație, iar modificările alimentare și schimbările de rutină pot favoriza apariția cariilor și pot agrava problemele gingivale. Dr. Andreea Moruș, medic Stomatologie pediatrică în cadrul DENT ESTET 4 KIDS, explică ce impact au aceste transformări asupra sănătății orale, care sunt afecțiunile întâlnite cel mai frecvent în această perioadă și ce obiceiuri simple pot ajuta la menținerea sănătății orale, chiar și când timpul liber este limitat.

Din momentul în care o femeie rămâne însărcinată, organismul începe să treacă prin schimbări hormonale importante, care continuă pe tot parcursul sarcinii și se resimt și după naștere. Aceste modificări nu influențează doar starea generală, ci și sănătatea orală. „Corpul unei femei trece prin transformări uriașe în această perioadă, care vin cu o serie de modificări ce se răsfrâng și asupra sănătății orale“, ne-a explicat dr. Andreea Moruș.

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Gingiile pot deveni mai sensibile și pot reacționa mai ușor la bacteriile care există în mod normal în cavitatea orală, ceea ce poate duce la sângerări sau inflamații ușoare. Pe măsură ce sarcina avansează, aceste manifestări pot deveni mai evidente, mai ales în perioadele în care grețurile, schimbările alimentare sau disconfortul general duc la mici variații în rutina obișnuită de îngrijire orală.

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Articol susținut de DENT ESTET 4 KIDS