Sărutul gândacilor. O boală „neglijată” se răspândește tot mai mult în Statele Unite. „Așteptăm ca oamenii să recunoască faptul că această boală este prezentă în comunitățile noastre”

Boala Chagas, o afecțiune potențial mortală cauzată de un parazit transmis de insecte numite „gândaci sărutători”, ar trebui considerată acum endemică în Statele Unite, spun experții – și fără recunoașterea faptului că este o prezență constantă în unele părți ale țării, mai multe persoane vor suferi inutil, scrie CNN.

Un raport pe această temă a fost publicat săptămâna trecută în revista Emerging Infectious Diseases a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, iar autorii spun că speră ca atenția globală crescândă asupra noului articol să însemne că Chagas ar putea beneficia în sfârșit de eforturile de supraveghere, prevenire și testare, precum și de finanțarea cercetării pe care o merită în Statele Unite.

„Așteptăm de mult timp; noi toți, cei afectați de boala Chagas, așteptăm ca oamenii să recunoască faptul că această boală este prezentă în comunitățile noastre”, a declarat dr. Norman Beatty, coautor al raportului și profesor asociat clinic la Divizia de Boli Infecțioase și Medicină Globală a Facultății de Medicină a Universității din Florida, care a studiat boala Chagas în ultimul deceniu.

Organizația Mondială a Sănătății consideră boala Chagas o boală tropicală neglijată, iar Organizația Panamericană a Sănătății afirmă că aceasta este endemică – cu o prezență constantă sau o prevalență obișnuită – în alte 21 de țări din America, fără a include Statele Unite.

Boala Chagas este una dintre principalele cauze ale bolilor cardiace în America Latină și provoacă mai multe dizabilități decât alte infecții transmise de insecte, chiar mai mult decât malaria și virusul Zika, arată studiile.

Cum se răspândește

Boala Chagas se răspândește în mare parte atunci când insectele triatomine, cunoscute în mod obișnuit sub numele de „gândaci sărutători”, mușcă un om în timp ce acesta doarme. Insecta defechează în locul mușcăturii sau pe fața persoanei, iar aceasta, fără să-și dea seama, își șterge fecalele în ochi, nas sau gură. Fecalele pot transporta un parazit, Trypanosoma cruzi, care provoacă boala.

Boala Chagas se poate răspândi și prin alimente sau sânge contaminat, transplanturi de organe și sarcină.

Simptomele inițiale pot include febră, dureri corporale, dureri de cap, erupții cutanate, vărsături și oboseală. Acestea pot dura săptămâni sau chiar luni după infectarea inițială.

Potrivit CDC, aproximativ 20% până la 30% dintre persoanele infectate dezvoltă probleme mai grave, cum ar fi afecțiuni digestive și ale sistemului nervos pe termen lung, insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral sau deces.

Dacă este depistată din timp, boala poate fi vindecată cu benznidazol sau nifurtimox, medicamente care ucid parazitul. Însă medicamentele devin mai puțin eficiente cu cât persoana este infectată de mai mult timp, iar majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de boală. Mulți medici nu se gândesc să o depisteze la pacienții din SUA, se menționează în noul raport, citat de CNN.

Aproape 300.000 de persoane infectate în orice moment

CDC estimează că aproximativ 280.000 de persoane din SUA sunt infectate cu Chagas în orice moment. Nu se știe cu exactitate câte persoane suferă de forma mai gravă a bolii sau câte decese sunt cauzate de Chagas în fiecare an.

Oamenii de știință au găsit insecte care sărută în 32 de state, potrivit noului raport. Insecta care suge sânge trăiește în principal în statele sudice mai calde, dar, odată cu schimbările climatice care determină temperaturi mai favorabile insectelor, există șanse mari ca acestea să se fi răspândit mai departe.