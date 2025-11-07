Șase migranți au murit după ce șoferul român a încercat să scape de poliția din Bulgaria și a făcut accident

Șase migranți au murit în Bulgaria într-o mașină condusă de un român. Foto: Captură Facebook

Șase migranți au murit și patru persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a avut un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas, de la Marea Neagră, au transmis vineri agenția de știri bulgară BTA și Reuters.

Mașina Skoda, înmatriculată în România, transporta 10 persoane când nu a oprit la un control și a încercat să scape joi seara, a anunțat comisarul șef al poliției de frontieră, Anton Zlatanov, pentru postul de televiziune bTV.

Potrivit lui Zlatanov, în jurul orei 21:20, polițiștii au observat o mașină care mergea peste limita de viteză. Când polițiștii au încercat să oprească autovehiculul, șoferul a încercat să fugă.

Poliția și jandarmeria bulgară au activat procedura pentru astfel de cazuri, inclusiv amplasarea pe carosabil a unor dispozitive cu țepi. În încercarea de a le evita, șoferul a ieșit de pe drum și a făcut accident, a scris BTA.

Cei șase au murit la fața locului, în timp ce șoferul român și trei migranți supraviețuitori au primit primul ajutor.

Supraviețuitorii ar fi originari din Afganistan, potrivit BTA.

Din 2015, țările balcanice au devenit rute importante de tranzit pentru refugiații și migranții din Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia și Africa care fug de războaie și sărăcie către Uniunea Europeană. Mulți apelează la rețele de traficanți pentru a-i ajuta.

Autoritățile române nu au confirmat imediat informațiile privind accidentul, mai notează Reuters.