Șase milioane de euro pentru mutarea stației de sortare a Sectorului 3, în care Primăria condusă de Negoiță investise 11 milioane de euro

Consiliul Local al Sectorului 3 a alocat miercuri 30 milioane lei pentru mutarea stației de sortare a deșeurilor de la Cățelu în județul Călărași. Stația de la Cățelu a fost pusă în funcțiune în vara anului 2021 și închisă un an mai târziu, după nenumărate proteste ale localnicilor, care se plângeau că nu mai pot sta în casă din cauza mirosului.

În perioada 2019-2020, Primăria Sectorului 3 a investit aproape 11 milioane de euro în stația de sortare a deșeurilor din comuna Cățelu.

Potrivit proiectului de hotărâre adoptat miercuri de Conciliul Local Sector 3, stația de sortare de la Cățelu, închisă de patru ani din cauză că nu respecta condițiile de funcționare, va fi mutată în comuna Ciocănești, județul Călărași. Transferul banilor alocați pentru mutarea stației de sortare se va face prin majorarea capitalului societății de Salubritate și Deszăpezire a primăriei conduse de Robert Negoiță.

„Noi vrem să mutăm o investiție de 50 de milioane lei”

Pe strada Drumul Lunca Cetății, în zona unde era stația de sortare, va fi amenajată o rampă de transfer și un tunel pentru spălare vehicule, valoarea lucrărilor fiind de 15 milioane lei. Practic, acolo va fi descărcat gunoiul și încărcat în mașini mari, pentru a fi transportat la stația de sortare din județul Călărași.

Eugen Matei, consilier local USR, a întrebat în timpul ședinței dacă, în condițiile în care în stația de sortare s-au investit 50 milioane lei, nu ar fi posibilă reautorizarea, ca să nu mai fie nevoie de cele 30 milioane lei în plus.

„Noi vrem să mutăm o investiție de 50 de milioane lei, cerem 15 milioane, dar nu am verificat dacă la acest moment, pe aceste situații pe care le avem, adică un sistem de colectare un pic mai eficient decât cel din 2021-2020, n-am putea să reautorizăm stația respectivă și să intrăm într-o normalitate, adică să nu ne mutăm cu investiții de într-o parte în alta, pentru că cineva a dat din deget și a pus acolo o hală de peste 10 milioane de euro”, a declarat Eugen Matei.

George Odorog, reprezentantul companiei D3- Salubritate și Deszăpezire S3, spune că reautorizarea nu ar fi posibilă.

„Stația de sortare are activitatea sistată din iunie 2022. Am făcut demersuri în instanță pentru a opri sistarea, dar autorizația de mediu a fost anulată prin hotărâre judecătorească. Ca să revenim în momentul de față la cei de la Mediu, nu cred că ar fi un rezultat pozitiv în vederea reautorizării acelei stații de sortare. Pentru că, la momentul respectiv, exact asta a fost problema. Au fost foarte multe plângeri cu privire la deranjul olfactiv. În ceea ce privește distanța, stația de sortare respectă și în momentul de față distanțele minime. Distanța minimă pentru așa ceva este de 200 de metri față de locuințe. Am insistat la Mediu, dar nu am primit niciun răspuns”, a susținut el.

Stația de sortare a fost pusă în funcțiune în vara anului 2021, după ce Primăria condusă de Robert Negoiță a investit în ea aproape 11 milioane de euro. În martie 2022, după proteste ale localnicilor și amenzi de aproape jumătate de milion de lei de la Garda de Mediu, autorizația de mediu a fost suspendată, iar activitatea stației oprită. Chiar și după ce a rămas fără autorizație de mediu, cetățenii din zonă au reclamat acolo activitate, iar Garda de Mediu a mai dat sancțiuni, valoarea totală a acestora, pentru 2 ani, crescând la aproape 1 milion de lei.