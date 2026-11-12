Șase motive pentru care camerele de hotel nu au ceasuri

De la un pat și o canapea confortabile până la televizor și minibar, camerele de hotel sunt dotate cu tot felul de facilități care asigură un sejur plăcut. Dar, de obicei, lipesește un obiect obișnuit din viața de zi cu zi – un ceas, notează Firstpost.

Absența ceasurilor din camerele de hotel nu este întâmplătoare, ci o alegere deliberată, determinată de designul din domeniul ospitalității, de psihologia oaspeților și de strategia de afaceri. Iată șapte motive pentru care hotelurile nu au ceas în camere:

Vor ca oaspeții să uite de timp

Hotelurile evită să amplaseze ceasuri în camere pentru a-i ajuta pe oaspeți să se detașeze de rutina zilnică.

Hotelurile sunt considerate spații care oferă un sentiment de evadare, iar amplasarea unui ceas le poate reaminti constant oaspeților de programul lor, de termenele limită sau de ora de check-out, ceea ce poate reduce senzația de relaxare.

Prin urmare, de obicei nu există ceasuri în interiorul hotelului, ceea ce îi încurajează pe oaspeți să se relaxeze și să se bucure de o experiență mai lipsită de stres și de constrângeri legate de timp.

Un mecanism psihologic care aduce mai mulți bani

Din perspectiva psihologiei comportamentale, experții observă că, atunci când oaspeții sunt mai puțin conștienți de timp, tind să rămână mai mult timp în restaurante sau în zonele de relaxare.

Astfel, ei petrec mai mult timp folosind facilitățile hotelului, cum ar fi spa-urile sau barurile, și se simt mai puțin grăbiți pe durata șederii.

Se îndeplinește atât obiectivul de a îmbunătăți experiența oaspeților, cât și acela de a aduce mai multe venituri hotelului.

Toată lumea are un ceas în buzunar acum

În lumea digitală de astăzi, aproape fiecare călător are la el un smartphone, un ceas inteligent sau un laptop.

Aceste dispozitive oferă deja ora exactă în toate fusurile orare, funcții de alarmă, calendar și planificare.

Din acest motiv, hotelurile nu mai consideră necesar să includă un ceas de perete în fiecare cameră.

Evită o bătaie de cap cu întreținerea

Din punct de vedere practic, ceasurile pot genera muncă suplimentară pentru personalul hotelier.

Fiecare ceas ar necesita înlocuirea periodică a bateriilor, setarea corectă a orei și reparații în cazul unor defecțiuni.

În hotelurile mari, cu sute de camere, acest lucru ar deveni o povară operațională inutilă.

Clienții nu sunt sâcâiți de ticăit de ceas

Un alt motiv adesea trecut cu vederea este confortul oaspeților.

Dacă un oaspete anterior setează o alarmă și uită să o oprească, aceasta ar putea deranja următorul ocupant.

În mod similar, ticăitul unui ceas poate fi iritant, mai ales într-o cameră liniștită noaptea.

Design minimalist

Hotelurile moderne urmează adesea o filosofie de design minimalistă și o estetică simplă.

Ceasurile, în special ceasurile de perete tradiționale, s-ar putea să nu se potrivească cu designul lor contemporan/de lux.

În schimb, hotelurile preferă elemente decorative, precum opere de artă sau corpuri de iluminat, pentru a spori atractivitatea vizuală a camerei.

Foto: © Goncharuk Maksym | Dreamstime.com