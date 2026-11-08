Șase roboți umanoizi din China au lucrat în ture de 24 de ore într-un magazin. Doi nu au trecut testul

Oamenii se tem că în viitor pot înlocuiți de roboți la locul de muncă, dar un experiment în China arată că, uneori, nici măcar mașinăriile nu sunt suficient de bune pentru a-și păstra posturile.

Șase roboți umanoizi Agibot au lucrat timp de 24 de ore într-un magazin din Shanghai, întâmpinând clienții, preparând cafea, servind mâncare și reaprovizionând rafturile.

Însă, la sfârșitul turei, doar patru dintre acești roboți au trecut evaluările de performanță, ceea ce evidențiază dificultățile cu care se confruntă încă roboții atunci când trebuie să îndeplinească sarcini cotidiene imprevizibile, relatează revista din domeniul tech Interesting Engineering.

Experimentul, intitulat „Roboții nu termină niciodată programul”, a fost organizat de compania chineză de robotică AGIBOT și s-a desfășurat între 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, într-un magazin mixt din districtul Xuhui, orașul Shanghai, cel mai mare din China.

Compania a pus în funcțiune șase roboți umanoizi pe roți, din modelul G2, și a transmis provocarea în direct, atrăgând peste două milioane de spectatori pe diverse platforme online.

Ce au făcut roboții

Potrivit AGIBOT, roboții au îndeplinit, în total, 1.730 de sarcini pe parcursul testului.

Celor șase roboți le-au fost atribuite diverse responsabilități în sectorul de retail, anume să ajute clienții, să manipuleze produsele, să prepare cafea, să servească mâncare caldă și să facă curățenie.

Robots Never Clock Out | AGIBOT G2’s 24-Hour Convenience Store Challenge Six AGIBOT G2 take on a 24-hour shift as convenience store trainees. From rush-hour crowds to late-night solo duty and the morning breakfast sprint, can they keep up with nonstop customers and unexpected requests? https://t.co/eg1fUhcr3T — AGIBOT (@AGIBOTofficial) November 2, 2026

Testul a cuprins patru intervale de funcționare: perioada aglomerată de la prânz, orele de vârf din timpul serii, activitatea pe timpul nopții și aglomerația de la micul dejun, în dimineața următoare.

Astfel, roboții au fost expuși la niveluri variate de activitate a clienților și la condiții imprevizibile în magazin.

Cu toate acestea, doi roboți desemnați pentru curățenie, verificarea rafturilor și reaprovizionare nu au îndeplinit criteriile de performanță ale companiei. Ei au fost incluși într-un grup de monitorizare, în vederea unor îmbunătățiri ulterioare.

De ce n-au ținut roboții pasul

Sarcinile de curățenie și de gestionare a rafturilor s-au dovedit a fi deosebit de dificile pentru cei doi roboți care au picat testul de evaluare.

Robotul de curățenie a întâlnit un coș de gunoi plin care îi bloca traseul stabilit. În loc să elimine obstacolul, acesta s-a abătut de la ruta alocată, a ieșit din magazin și nu a mai revenit la locul său, a relatat publicația chineză ITHome, citată de TechSpot.

Robotul însărcinat cu inspectarea rafturilor și completarea stocurilor a întâmpinat, de asemenea, dificultăți în a ține pasul cu cerințele magazinului. Acesta nu a dat dovadă de inițiativa necesară pentru a identifica și a reface stocurile de produse pe măsură ce acestea erau vândute.