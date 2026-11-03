Val de amenințări cu bombă asupra unor zboruri din Europa. Șapte zboruri, vizate. Aterizări de urgență și avioane de vânătoare ridicate de la sol

Toate cele șapte zboruri au aterizat în siguranță și au fost supuse verificărilor de siguranță care au confirmat că sunt alerte false. Momentan nu se știe dacă există o legătură între cele șapte amenințări cu bombă, dar, subliniază The Guardian, numărul lor este neobișnuit de mare. Cu o zi în urmă a avut loc un alt incident similar.

Au fost vizate avioane ale companiilor aeriene Ryanair, LOT Airlines – compania națională poloneză și SAS – Scandinavian Airlines

UPDATE 16:45 Ministerul Transporturilor din Bulgaria a anunțat că amenințările cu bombă au vizat, de fapt, două avioane, potrivit Reuters. Ele veneau din Dublin și Bergamo, și nu Israel – cum a fost anunțat inițial.

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Prima alertă a vizat un zbor al companiei LOT care a decolat de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Varșovia – Modlin. La bordul aeronavei Boeing 737 MAX se aflau 181 de pasageri. Aeroportul a fost închis după aterizare și avionul a fost verificat.

La scurt timp, a fost semnalată o amenințare cu bombă la bordul unui zbor Scandinavian Airlines de la Copenhaga către Varșovia. Acesta a aterizat aeroportul Chopin, principalul aeroport al Varșoviei, și nu pe Modlin.

SAS a declarat că aeronava a aterizat în siguranță la Varșovia și că pasagerii au coborât din avion. Autoritățile poloneze au precizat că amenințarea nu a fost confirmată, iar aeroportul Chopin își continuă activitatea fără întreruperi.

A treia alertă a vizat un zbor al companiei Ryanair care efectua o cursă din Manchester către Murcia. Zborul companiei low-cost avea 114 pasageri și 7 membri ai echipajului. Avionul a aterizat în siguranță.

Autoritățile spaniole „au exclus prezența unor explozivi în avion”, a precizat Francisco Lucas, delegatul guvernului spaniol în regiunea Murcia.

La scurt timp, un avion care decolase din Bergamo a aterizat pe aeroportul din Sofia după ce a primit o amenințare cu bombă prin e-mail, a relatat Reuters, citând presa locală, iar unitățile antiteroriste au fost mobilizate pentru a verifica prezența unor posibile dispozitive explozive.

Acest incident a făcut parte dintr-o alertă mai amplă privind amenințări cu bombă, care a vizat „diverse instituții”, a transmis postul public de televiziune bulgar BNT.

Imediat, au fost semnalate încă două amenințări false cu bombă în Italia, care au vizat zboruri Ryanair de la Lisabona și Dublin către Aeroportul Fiumicino din Roma, potrivit ziarelor italiene La Repubblica și Corriere della Sera.

Avionul venit de la Dublin a fost escortat de două avioane de vânătoare ale forțelor aeriene italiene.

În ambele cazuri, verificările de rutină au confirmat că nu exista nicio amenințare.

Incident și luni

Cu o zi înainte, un avion de pasageri al Wizz Air a fost deviat către Budapesta din cauza unei amenințări cu bombă. Zborul efectua o cursă de la Londra la Sofia când a primit amenințarea.

El a fost escortat de avioane Gripen ale Forțelor Armate Ungare înainte de a ateriza la Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta.

RECTIFICARE: Într-o versiune anterioara a articolului scria că un avion care aterizase la Sofia decolase din Israel, așa cum anunțaseră BBC și The Guardian. Avionul decolase de fapt din Bergamo, aeroport de lângă Milano. Articolul a fost actualizat.