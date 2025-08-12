Sătenii evacuați din Praid se pot întoarce la casele lor. Au fost stabilite cinci coduri de alertă locală

Populaţia evacuată din zona Salinei Praid poate reveni acasă începând cu data de 13 august, a decis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Instituţia Prefectului, CJSU Harghita a dezbătut şi a aprobat, în şedinţa extraordinară de marţi, „Procedura completă de monitorizare, alarmare şi evacuare pentru revenirea în siguranţă a populaţiei în zona Salina Praid”, în elaborarea căreia s-au avut în vedere „recomandările experţilor internaţionali în mecanica rocilor, existenţa sistemelor de monitorizare şi propunerile specialiştilor din domeniile apelor, mineritului şi situaţiilor de urgenţă”.

Ce vor monitoriza autoritățile

Conform sursei citate, documentul stabileşte mai mulţi parametri pentru monitorizarea situaţiei, respectiv „debitul pârâului Corund, salinitatea apei din mină, concentraţia gazului metan din mină, cantitatea precipitaţiilor, deplasările detectate de sistemul ATS, magnitudinea fenomenelor detectate de sistemul microseismic, mişcările vizibile ale terenului din zona pârâului Corund, formarea şi propagarea de fisuri vizibile pe străzi, clădiri şi elementele de infrastructură”.

Totodată, au fost stabilite pragurile de alarmare precum şi cinci coduri de alertă locală (verde, galben, portocaliu, roşu, „gas”), în funcţie de care activitatea economico-socială pe teritoriul comunei Praid se desfăşoară în mod normal, populaţia este avertizată prin mijloace specifice, se fac pregătiri pentru evacuarea populaţiei, iar ca măsură extremă se transmite prin intermediul aplicaţiei RO-Alert mesajul de evacuare imediată, se mai arată în comunicatul Prefecturii.

Procedura aprobată stabileşte instituţiile responsabile de aplicarea ei, fluxul informaţional dintre acestea şi populaţie, precum şi modul de desfăşurare a operaţiunilor aferente fiecărui cod.

De asemenea, s-a mai aprobat ca posturile fixe de jandarmi care asigurau paza perimetrului să fie înlocuite de echipaje de patrulare.

„Menţionăm faptul că înainte de adoptarea procedurii, s-a realizat testarea cu succes a modului de acţiune a instituţiilor responsabile de aplicarea acesteia. Odată cu adoptarea procedurii s-a decis revenirea în siguranţă a populaţiei evacuate din zona Salinei Praid, începând cu data de 13 august 2025, ora 16, prevederile Hotărârii nr. 6/2025 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita pentru evacuarea persoanelor din zona preconizată a fi afectată de surpări din zona Salinei Vechi fiind suspendate pe durata stării de alertă”, se mai arată în comunicatul citat.

„Salina nu mai poate fi salvată”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat, pe 19 iulie, la Prima TV, că salina Praid nu mai poate fi salvată.

„Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut că exact în ziua în care am mers noi acolo că s-a prăbuşit o parte din tavan.

Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră”. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a declarat Diana Buzoianu, conform News.ro.

Ea a spus că încă din februarie 2023 mina fusese inundată major, iar din planul de management de risc propus șase luni mai târziu de către Apele Române „reieşea că acolo este un risc moderat de inundaţie”.

„Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române. Nu mai intrăm pe ce s-a întâmplat cu Salrom (companie din subordinea Ministerului Economiei care administrează Salina Praid – n.r.), cu ce s-a întâmplat cu Conversmin (companie de stat care administrează conservarea minelor – n.r.), cu ANRM-ul ( Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Minier – n.r.). Deci toate autorităţile acestea, de fapt, au aşteptat să se întâmple dezastrul. Noi, astăzi, suntem în punctul în care încercăm să aducem apă cât mai rapid, pe termen scurt, imediat, la Târnăveni. Apă potabilă”, a spus Diana Buzoianu.