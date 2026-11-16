Scafandri militari, misiune în Marea Neagră. Drone aeriene plutesc în zona Sfântu Gheorghe și Mangalia

Două echipe de scafandri militari ai Forțelor Navale Române intervin luni, în Marea Neagră, după ce o aeronavă a Marinei Naționale Franceze a semnalat prezența a două drone aeriene în derivă în zona Sfântu Gheorghe și Mangalia, anunță MApN.

Una dintre drone se afla la circa 83 km est de Mangalia, iar cealaltă la aproximativ 98 km est de Chituc.

„O echipă de scafandri militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) din cadrul Forțelor Navale Române va efectua luni, 16 noiembrie, evaluarea pirotehnică a unor elemente de dronă aeriană semnalate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. Echipa va acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă”, a anunțat MApN.

De asemenea, o a doua echipă EOD se va deplasa la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române pentru intervenția asupra unor elemente de dronă aeriană semnalată în zona Sfântu Gheorghe, a menționat Armata.

Dronele au fost văzute duminică de o aeronavă a Marinei Franceze, dislocată în România.

„Aeronava ATLANTIQUE 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze a semnalat, în data de 15 noiembrie, prezența a două drone aeriene în derivă în Marea Neagră, la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, respectiv 53 de mile marine est de Chituc. Aeronava este dislocată în România pentru îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO”, a menționat MApN.

Acțiunile se desfășoară în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă privind căutarea, descoperirea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate și a minelor marine.

Totodată, gruparea navală de combatere a minelor marine MCM Black Sea se va deplasa de la Varna către Constanța și va rămâne în zonă până miercuri, a mai spus Armata.