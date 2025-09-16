Scafandrii au recuperat primele obiecte de la bordul navei-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul Greciei

Un scafandru intră în epava HMGS Britannic, fotografie publicată de Ministerul Culturii din Grecia în data de 15 septembrie 2025, FOTO: AFP / AFP / Profimedia Images

Scafandrii specializați în scufundări de mare adâncime au recuperat un prim lot de obiecte de pe nava-soră a Titanicului, care s-a scufundat în largul coastelor Greciei în 1916, relatează The Guardian.

Ministerul Culturii din Grecia a declarat luni că un program de cercetare a presupus „recuperarea pentru prima dată de obiecte de la locul epavei [HMHS Britannic], de la adâncimi ce depășesc 120 de metri”. Printre obiectele recuperate se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice și un binoclu.

HMHS Britannic a fost una dintre cele trei nave transatlantice de pasageri construite la celebrul șantier naval Harland & Wolff din Belfast, prima dintre ele fiind RMS Titanic.

Rechiziționată de amiralitatea britanică pentru a fi transformată într-un spital plutitor în timpul primului război mondial, HMHS Britannic a lovit o mină germană în noiembrie 1916, în timp ce naviga în largul insulei grecești Kea.

Nava HMHS Britannic, fotografiată în timpul Primului Război Mondial, FOTO: UtCon Collection / Alamy / Profimedia Images

Vasul s-a scufundat în mai puțin de o oră. Din cei 1.065 de oameni aflați la bord, 30 au murit când elicele navei au agățat două bărci de salvare.

Proiectul de documentare a epavei și a conținutului său a fost realizat în luna mai de o echipă de 11 scafandri profesioniști.

Obiectele recuperate de la bordul HMHS Britannic vor fi expuse într-un nou muzeu din Grecia

Cercetarea a fost organizată de istoricul amator britanic Simon Mills, fondatorul „Britannic Foundation”, și a fost supravegheată de un departament din cadrul Ministerului Culturii din Grecia, responsabil cu arheologia subacvatică.

Ministerul a declarat: „Condițiile de la locul epavei au fost deosebit de dificile din cauza curenților, a adâncimii și a vizibilității reduse”. Acesta a mai precizat că anumite obiecte selectate inițial nu au putut fi recuperate din cauza locului în care se aflau și a stării lor de conservare.

Vase de cristal recuperate de scafandri de mare adâncime de la bordul HMHS Britannic, FOTO: AFP / AFP / Profimedia Images

Printre obiectele recuperate se mai numără clopotul postului de observație al navei, lampa de semnalizare de la babord, diverse articole de la clasa întâi și a doua, plăci ceramice care decoraseră o baie turcească și un binoclu.

Acestea au fost transportate în laboratoarele departamentului specializat din Atena pentru conservare suplimentară și urmează să fie incluse într-o expoziție permanentă la un nou muzeu al antichităților subacvatice aflat în construcție la Pireu.

A treia navă a grupului, RMS Olympic, a navigat între 1911 și 1935, beneficiind de îmbunătățiri de siguranță după scufundarea Titanicului în 1912.