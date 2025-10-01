Scandal cu implicații globale în țara cu cea mai mare rată de cancer de piele: Ce au descoperit când au analizat ce factor pe protecție au de fapt cremele de soare

Fetiță care își dă cu cremă de soare pe plajă. Foto: Ivan Ekushenko | Dreamstime.com

Scandalul privind produsele de protecție solară din Australia continuă să ia amploare, 18 produse fiind retrase de pe rafturi din cauza problemelor de siguranță, în această zonă cu incidență ridicată a cancerului de piele, transmite BBC.

O analiză realizată în luna iunie de un grup de apărare a consumatorilor a constatat că mai multe produse de protecție solară populare și scumpe nu ofereau protecția promisă de producători.

Unul dintre produse, Lean Screen Skinscreen de la Ultra Violette, ar trebui să ofere un factor de protecție solară (FPS) de 50+, dar a înregistrat un rezultat de FPS 4 și a fost retras voluntar de pe piață în luna august.

O anchetă efectuată de autoritatea de reglementare a medicamentelor a avertizat acum cu privire la alte 20 de produse de protecție solară de la alte mărci, care au aceeași formulă de bază, și a ridicat „preocupări semnificative” cu privire la un laborator de testare.

„Testele preliminare indică faptul că este puțin probabil ca această formulă de bază să aibă un FPS mai mare de 21”, a declarat Administrația Produselor Terapeutice (TGA) într-o actualizare, adăugând că pentru unele dintre produse, ratingul FPS poate fi de doar patru.

Dintre cele 21 de produse menționate, opt au fost retrase de pe piață sau producția lor a fost oprită complet. Vânzarea altor 10 produse a fost suspendată, iar alte două sunt în curs de revizuire. Unul dintre produsele menționate de TGA este fabricat în Australia, dar nu este comercializat în această țară.

Scandalul ar putea avea implicații în toată lumea

Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume – se estimează că doi din trei australieni au cel puțin o intervenție chirurgicală în timpul vieții în acest sens – și are unele dintre cele mai stricte reglementări privind produsele de protecție solară la nivel global.

Scandalul a provocat o reacție negativă masivă din partea clienților din țară, dar experții au avertizat că ar putea avea implicații la nivel global.

Au fost identificate probleme atât în ceea ce privește fabricarea unor produse de protecție solară, cât și integritatea testelor de laborator pe care se bazează pentru a dovedi afirmațiile privind FPS.

Producătorul formulei de bază în cauză, Wild Child Laboratories Pty Ltd, a încetat să o mai fabrice, a declarat TGA.

Într-un comunicat, șeful Wild Child Laboratories, Tom Curnow, a spus că TGA nu a găsit probleme de fabricație la unitatea sa.

„Discrepanțele raportate în testele recente fac parte dintr-o problemă mai amplă, la nivelul întregii industrii”, a susținut el.

Foto: © Ivan Ekushenko | Dreamstime.com