Scandal diplomatic în Croația. Președintele refuză acreditarea ambasadorului israelian

Preşedintele croat Zoran Milanovic a anunţat luni că refuză să aprobe numirea noului ambasador al Israelului în ţară din cauza politicii guvernului israelian cu privire la Gaza, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Nissan Amdur, numit ambasador al Israelului în Croaţia, „nu a primit şi nu va primi” agrementul şefului statului, indică într-un comunicat acest critic virulent al operaţiunilor militare israeliene din Gaza.

Amdur, numit în noiembrie pentru a-l înlocui pe actualul ambasador, ar urma, totuşi, să sosească în Croaţia la sfârşitul lunii mai în calitate de însărcinat cu afaceri, un titlu care nu necesită aprobarea preşedintelui, potrivit publicaţiei online Times of Israel.

„Acordarea sau refuzarea agrementului pentru ambasadorii propuşi este dreptul suveran al Republicii Croaţia”, membră a Uniunii Europene, a scris Milanovic.

El mai acuză Israelul că „a încălcat regula nescrisă” prin publicarea numelui candidatului înainte de a primi aprobarea.

Preşedintele provenit din rândurile stângii este în dezacord, însă, cu guvernul conservator croat, care adoptă o poziţie mai pro-israeliană şi condamnase ferm atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Dar, deşi puterile politice ale preşedintelui croat sunt limitate, el este cel care trebuie să dea undă verde numiri noilor ambasadori.

ONU a cerut luni ca Israelul să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de „genocid” în Gaza, denunţând semnele de „epurare etnică” observate în această regiune şi în Cisiordania.

Campania militară de represalii a Israelului în Fâşia Gaza de la atacul comis de Hamas a făcut peste 72.700 de morţi, conform Ministerului Sănătăţii din teritoriul condus de Hamas, ale cărui statistici sunt considerate fiabile de către ONU.

În ciuda unui armistiţiu fragil încheiat în octombrie, violenţele continuă. Ministerul Sănătăţii din Gaza afirmă că cel puţin 871 de palestinieni au fost ucişi de la începutul armistiţiului, în timp ce armata israeliană numără cinci soldaţi ucişi în aceeaşi perioadă.