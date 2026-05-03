Scandal în Franța după o petrecere cu mii de oameni la un poligon militar. Anunțul ministrului de interne

Ministrul francez al afacerilor interne a declarat, duminică, că guvernul va încerca „să reprime mai eficient” petrecerile ilegale, după evenimentul organizat în acest weekend în zona unui poligon de tragere din apropierea orașului Borges, potrivit AFP.

Rave-ul neautorizat, care a început vineri, a adunat până la 40.000 de oameni din Franța și din țările vecine, conform organizatorilor. Ministrul de interne spune că prezența a fost, de fapt, de 17.000.

Oficialii francezi avertizaseră că astfel de adunări într-o locație militară sunt periculoase, având în vedere riscul de explozie de la muniții vechi, care datează din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Totuși, organizatorii evenimentului susțin că au ales poligonul de lângă Borges, orașul natal al ministrului Nunez, în mod intenționat, ca formă de protest împotriva legislației propuse pentru înăsprirea pedepselor în cazul petrecerilor neautorizate și al celor care participă la astfel de evenimente.

„Trebuie înăsprite sancțiunile”

Duminică, ministrul Laurent Nunez a survolat cu elicopterul zona evenimentului și a discutat cu localnicii.

Într-o declarație de presă, oficialul a spus că atitudinea sfidătoare a organizatorilor nu a făcut decât să-i întărească hotărârea de a interzice astfel de evenimente.

„Pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla, trebuie înăsprite sancțiunile”, a afirmat el, menționând că deja au fost emise 600 de amenzi.

Cei care au participat la petrecere vor fi amendați pentru intrarea într-un amplasament militar și pentru participarea la o adunare ilegală, a precizat ministrul francez al afacerilor interne.

Proiect de lege împotriva rave-urilor

În aprilie, camera inferioară a parlamentului francez a aprobat un proiect de lege care introduce pedepse de până la șase luni de închisoare pentru oricine joacă un rol direct sau indirect în organizarea sau facilitarea unui rave neautorizat sau interzis.

Participarea la organizarea unui astfel de eveniment este definită în sens larg, întinzându-se până la „diseminarea de informații practice”.

Ministrul a precizat că autoritățile au observat 337 de evenimente muzicale ilegale în 2025. De obicei, acestea au avut în jur de 300 de participanți, însă 4% dintre ele au atras mulțimi de peste 1.000 de persoane, a mai spus Laurent Nunez.

Nu au fost raportate incidente majore în apropiere de Bourges. Experții în dezamorsarea bombelor au fost nevoiți să intervină după ce a fost găsit un obuz în apropierea unui drum care trecea prin locația petrecerii.