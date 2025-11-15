Scandal în Franța după omagierea lui Pétain, condamnat pentru trădare după Al Doilea Război Mondial. „Mă gândesc la toate victimele barbariei naziste”

Un oficial francez de rang înalt a declarat sâmbătă că va lua măsuri după un eveniment de omagiere a lui Philippe Pétain, șeful statului francez din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în urma căruia a fost condamnat pentru trădare ca urmare a colaborării cu naziștii, transmite AFP.

Este doar cea mai recentă controversă referitoare la memoria lui Pétain, un erou francez al Primului Război Mondial, care a căzut în dizgrație din cauza faptului că a colaborat cu naziștii.

Xavier Delarue, prefectul guvernamental al departamentului Meuse din estul Franței, a declarat că va lua măsuri în privința remarcilor făcute în marja unei slujbe organizate pentru Pétain de o asociație care are ca obiectiv reabilitarea reputației sale.

Comentariile au fost făcute de președintele Asociației pentru Apărarea Memoriei Mareșalului Pétain (ADMP), Jacques Boncompain, care le-a spus jurnaliștilor că fostul șef al statului a fost „primul rezistent al Franței”. Mai mult, el a contestat și decizia Înaltei Curți de Justiție de a-l condamna pentru trădare după război, spunând că nu a fost una justă.

Slujba a avut loc sâmbătă în Biserica Saint-Jean-Baptiste din Verdun, locul în care Pétain a câștigat în 1916 o bătălie celebră din Primul Război Mondial.

La evenimentul de sâmbătă au luat parte în jur de 20 de membri ai asociației. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat afară pentru a protesta împotriva ceremoniei.

Reacția oficialilor francezi

Comentariile lui Boncompain au fost condamnate de prefectul Delarue, care a promis măsuri și a spus că afirmațiile au fost „în mod clar revizioniste”.

Ministrul francez al afacerilor interne a criticat la rândul său declarațiile.

„Remarcile făcute astăzi în marja unei slujbe în «omagiul» lui Philippe Pétain la Verdun contravin memoriei noastre colective”, a declarat ministrul Nunez, care a condamnat orice încercare de a reabilita persoane asociate colaborării cu naziștii și opresiunii din Al Doilea Război Mondial.

Primarul orașului Verdun, Samuel Hazard, încercase să interzică evenimentul pro-Pétain, dar a fost împedicat de o hotărâre luată vineri de o instanță administrativă.

„Sunt profund rănit, pentru că mă gândesc la toate victimele barbariei naziste și… la ideologia mareșalului Pétain”, a spus edilul după ceremonia de sâmbătă.

Admiratorii lui Pétain subliniază rolul pe care l-a jucat ca general în Primul Război Mondial. El este considerat artizanul victoriei obținute de Franța împotriva forțelor germane la Verdun, cea mai lungă bătălie a războiului.

La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost condamnat pentru conducerea guvernului colaboraționist de la Vichy, dar a evitat pedeapsa cu moartea ca urmare a vârstei înaintate. Pétain a murit în 1951, la șase ani de când începuse să își ispășească pedeapsa de închisoare pe viață, în exil, pe insula Yeu din Atlantic.