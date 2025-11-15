Sari direct la conținut
Scandal în Franța după omagierea lui Pétain, condamnat pentru trădare după Al Doilea Război Mondial. „Mă gândesc la toate victimele barbariei naziste”

președintele Asociației pentru Apărarea Memoriei Mareșalului Pétain (ADMP), Jacques Boncompain. Credit: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP / Profimedia

Un oficial francez de rang înalt a declarat sâmbătă că va lua măsuri după un eveniment de omagiere a lui Philippe Pétain, șeful statului francez din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în urma căruia a fost condamnat pentru trădare ca urmare a colaborării cu naziștii, transmite AFP.

Este doar cea mai recentă controversă referitoare la memoria lui Pétain, un erou francez al Primului Război Mondial, care a căzut în dizgrație din cauza faptului că a colaborat cu naziștii.

Xavier Delarue, prefectul guvernamental al departamentului Meuse din estul Franței, a declarat că va lua măsuri în privința remarcilor făcute în marja unei slujbe organizate pentru Pétain de o asociație care are ca obiectiv reabilitarea reputației sale.

Comentariile au fost făcute de președintele Asociației pentru Apărarea Memoriei Mareșalului Pétain (ADMP), Jacques Boncompain, care le-a spus jurnaliștilor că fostul șef al statului a fost „primul rezistent al Franței”. Mai mult, el a contestat și decizia Înaltei Curți de Justiție de a-l condamna pentru trădare după război, spunând că nu a fost una justă.

Slujba a avut loc sâmbătă în Biserica Saint-Jean-Baptiste din Verdun, locul în care Pétain a câștigat în 1916 o bătălie celebră din Primul Război Mondial.

La evenimentul de sâmbătă au luat parte în jur de 20 de membri ai asociației. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat afară pentru a protesta împotriva ceremoniei.

Reacția oficialilor francezi

Comentariile lui Boncompain au fost condamnate de prefectul Delarue, care a promis măsuri și a spus că afirmațiile au fost „în mod clar revizioniste”.

Ministrul francez al afacerilor interne a criticat la rândul său declarațiile.

„Remarcile făcute astăzi în marja unei slujbe în «omagiul» lui Philippe Pétain la Verdun contravin memoriei noastre colective”, a declarat ministrul Nunez, care a condamnat orice încercare de a reabilita persoane asociate colaborării cu naziștii și opresiunii din Al Doilea Război Mondial.

Primarul orașului Verdun, Samuel Hazard, încercase să interzică evenimentul pro-Pétain, dar a fost împedicat de o hotărâre luată vineri de o instanță administrativă.

„Sunt profund rănit, pentru că mă gândesc la toate victimele barbariei naziste și… la ideologia mareșalului Pétain”, a spus edilul după ceremonia de sâmbătă.

Admiratorii lui Pétain subliniază rolul pe care l-a jucat ca general în Primul Război Mondial. El este considerat artizanul victoriei obținute de Franța împotriva forțelor germane la Verdun, cea mai lungă bătălie a războiului.

La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost condamnat pentru conducerea guvernului colaboraționist de la Vichy, dar a evitat pedeapsa cu moartea ca urmare a vârstei înaintate. Pétain a murit în 1951, la șase ani de când începuse să își ispășească pedeapsa de închisoare pe viață, în exil, pe insula Yeu din Atlantic.

