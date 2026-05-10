Scandal în jurul viitorului șef al Mossad. Acuzațiile grave pe care i le aduce procurorul general din Israel

Procuroarea generală a Israel a trimis o scrisoare Curții Supreme în care își exprimă opoziția față de desemnarea lui Roman Gofman ca viitor șef al Mossad, serviciul israelian de informații externe, care ar trebui să-și preia funcția luna viitoare, informează AFP.

Procuroarea Gali Baharav-Miara a invocat un episod din 2022 al carierei lui Gofman, pe vremea când acesta ocupa un post la frontiera de nord a Israelului.

În acea perioadă, amintește Baharav-Miara, ofițeri care acționau la cererea lui Gofman au recrutat în afara cadrul legal un adolescent de 17 ani, Ouri Elmakiyes, pentru a desfășura „operațiuni de strângere de informații și influență” în țări inamice, fiind vorba de Siria.

Fără să știe că adolescentul acționa în folosul armatei, Shin Beth (serviciul israelian de contraspionaj) l-a arestat, fiind eliberat după mai bine de un, în urma anchetei parchetului care a anulat capetele de acuzare îndreptate împotriva lui.

Potrivit șefei procurorilor din Israel, Roman Gofman nu a făcut nimic pentru absolvirea de acuzații a tânărului, negând chiar că ar fi avut cunoștință de recrutarea lui.

O nominalizare controversată

Roman Gofman, actualul secretar militar al premierului Benjamin Netanyahu, a fost desemnat în decembrie 2025 pentru postul de director al Mossad. Ulterior, o comisie a fost însărcinată să dea un aviz asupra propunerii făcute de către Netanyahu, avizul fiind consultativ, însă după o examinare atentă.

Președintele acestei comisii, un fost judecător la Curtea Supremă, s-a opus nominalizării, afirmând că Roman Gofman nu a spus adevărul despre această afacere în timpul audierii sale, ceea ce ar fi problematic din perspectiva „integrității morale”.

Însă fostul judecător a fost pus în minoritate de cei trei colegi din comisie, cunoscuți pentru sprijinul lor pentru șeful guvernului israelian.

În zilele următoare, va avea loc o înfățișare în fața Curții Supreme pe acest subiect, fiind așteptate să-și exprime punctele de vedere mai multe ONG-uri precum și Ouri Elmakiyes.

Benjamin Netanyahu a scris Curții cerând respingerea acestor recursuri, afirmând că „responsabilitatea securității statului și cetățenilor săi cade în sarcina primului-ministru și numai lui”.

Controversa survine în contextul în care Netanyahu respinge de mai bine de doi ani afirmațiile care vizează responsabilitatea aparatului de securitate al statului legată de faptul că nu descoperit din timp intenția Hamas de a ataca teritoriul Israelului pe 7 octombrie 2023.