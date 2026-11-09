Scandal în Spania: peste o mie de clipuri cu abuzuri sexuale asupra copiilor, găsite pe TikTok. „Minorii sunt hărțuiți în propriile case și școli, în transmisiuni LIVE”

O investigație realizată de organizația Maldita.es a identificat peste 26.000 de conturi suspectate că distribuie, solicită sau vând materiale de abuz sexual asupra copiilor pe TikTok. Ancheta, publicată luni, 9 noiembrie 2026, a determinat Ministerul Tineretului și Copiilor din Spania să sesizeze Parchetul General. Ministerul a pus în discuție inclusiv posibilitatea suspendării TikTok în țară, dacă măsura va fi considerată necesară.

Timp de 35 de zile, autorii investigației au căutat pe TikTok materiale de abuz sexual asupra copiilor, folosind cuvintele și codurile prin care acestea circulă pe platformă. Au urmărit conturi suspecte, au analizat recomandările algoritmului și au intrat în transmisiuni live ale unor minori. Au descoperit 1.183 de videoclipuri cu materiale explicite de abuz sexual asupra copiilor, care acumulaseră 48 de milioane de vizualizări.

Materialele puteau fi găsite direct prin funcția de căutare TikTok. După ce jurnaliștii au urmărit anumite profiluri, algoritmul le-a recomandat alte conturi care distribuiau sau comercializau asemenea conținuturi. Unele foloseau imagini cu copii abuzați chiar ca fotografii de profil. Altele trimiteau utilizatorii către Telegram și Zangi, unde continuau schimburile sau vânzarea de materiale video pornografice. Autorii investigației au raportat 50 de videoclipuri cu materiale de abuz sexual asupra copiilor. În urma sesizărilor și contestațiilor, TikTok a eliminat cinci și a restricționat accesul la alte 13 doar în Spania. Unele materiale au fost eliminate ulterior.

Cotidianul El País a făcut verificări separate, folosind unele dintre cuvintele și etichetele identificate de Maldita.es, și a constatat că asemenea materiale puteau fi găsite cu ușurință.

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