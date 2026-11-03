Scandal între fostul și actualul ministru al Muncii pe tema unor „liste cu morți” raportate la Bruxelles. Este invocat riscul pierderii unor bani din PNRR

Ministrul Muncii Florin Manole l-a acuzat pe predecesorul său în funcție, Dragoș Pîslaru, că a trimis la Bruxelles liste cu persoane dezinstituționalizate din sistemul de asistență socială, pe care se regăsesc și persoane care, în realitate, au decedat. În replică, Pîslaru susține că responsabilitatea aparține fostei preşedintă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), care a fost promovată în funcție de către PSD și care a fost demisă tocmai pentru neregularitățile de pe liste.

Florin Manole a afirmat, luni, că Dragoş Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituţionalizate motiv pentru care este inevitabilă corecţia de fonduri din PNRR.

„Alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecţia de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea şi raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie şi august, au fost greşite. Pîslaru a fost avertizat de mai multe ori, în scris, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii. I s-a spus atunci că este necesară verificarea şi completarea datelor, şi adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a ţintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnătura preşedintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greşite, inclusiv persoane decedate”, a afirmat Manole.

Pîslaru, acuzat că raportat date false la Bruxelles

La data de 10 iulie, dosarul dezinstituţionalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica şi a asigura conformitatea dosarelor.

„La începutul lunii septembrie, ANPDPD a anunţat că ţinta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituţionalizate. Când tabelul a ajuns la Comisia Europeană, au fost identificate informaţii lipsă, decese, transferuri în alte centre rezidenţiale şi persoane care nu erau instituţionalizate până în anul 2020. Comisia a cerut de urgenţă revizuirea datelor. În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituţionalizate până în anul 2020 sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituţionalizare sau transferate în alte centre. Aşadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituţionalizate”, a susţinut ministrul Muncii.

„Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat pe liste”

Riposta lui Dragoș Pîslaru a venit marți, într-o postare pe Facebook, în care Manole este acuzat de „tupeu” și incompentență.

„Sunt absolut uluit de tupeul domnului ministru Florin Manole. În disperarea de a lansa un atac politic, a reușit o performanță rară: a demonstrat public incompetența propriului partid. Domnul Manole mă acuză că aș fi raportat „persoane decedate” către Comisia Europeană pentru a bifa o țintă din PNRR privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Ceea ce „uită“ să menționeze este că lista cu „morți“ pe care o flutură pe la televiziuni este lista de la 30 iunie, întocmită și semnată de doamna Zară, fosta președintă ANPDPD, numită și susținută de PSD.

Exact pentru acest tip de management dezastruos am demis-o pe doamna Zară”, a scris Pîslaru.

El afirmă că noua conducere a Autorității a trimis pe 31 august o raportare cu 3.976 de persoane eligibile, pe care nu se regăsea nicio persoană decedată în centre.

„Orice neconcordanță sau diferență de interpretare pe care Comisia o ridică acum în fața ministerului ține de clarificări metodologice complexe (cum ar fi eligibilitatea tinerilor salvați din sistem), nu de „falsuri” și, sub nicio formă, de „persoane decedate”. Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”, a continuat fostul ministru.

Manole o apără pe fosta șefă de la ANPDPD

Ulterior, Florin Manole a revenit cu noi precizări, făcute tot într-o postare pe Facebook în care spune că Pîslaru este „mincinos”, întrucât Alexandra Zară a dost demisă din funcție înainte ca centralizarea datelor din județe să fie încheiate, astfel că responsabilitatea a revenit noii conduceri.

„Responsabilitatea raportării persoanelor decedate este în întregime a dumneavoastră și a președintei ANPD căreia i-ați încredințat sarcina de a duce procesul de dezinstituționalizare la capăt. DGASPC-urile aveau din mandatul Alexandrei Zară termen de transmitere a centralizatorului județean 10 iulie 2026 (Adresa 041232 din 25.06.2026), pentru că procesul era în desfășurare până la 31 august 2026. Termenul pentru centralizarea județeană s-a împlinit la 2 zile după ce Alexandra Zară a fost demisă”, a spus ministrul Muncii.