Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden. Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari

Melania Trump. Sursă foto: White House / Zuma Press / Profimedia

Soția președintelui american Donald Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, cerând daune în valoare de un miliard de dolari, pentru o declarație „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”, relatează BBC.

Fiul lui Joe Biden a înfuriat-o pe prima doamnă după ce acesta a afirmat că ea l-a cunoscut pe Donald Trump, după ce i-a fost prezentată de către Jeffrey Epstein, inculpat penru trafic sexual de minori, care s- a sinucis în detenție.

Avocații Melaniei Trump, care s-a căsătorit cu președintele SUA în 2005, au spus că afirmația ca este „falsă, denigratoare, defăimătoare și provocatoare”.

Hunter Biden a făcut declarațiile în cadrul unui interviu acordat la începutul acestei luni, în care a criticat dur fostele legături ale lui Trump cu Epstein.

Actualul lider de la Casa Albă era prieten cu Epstein, dar a declarat că cei doi s-au certat la începutul anilor 2000, deoarece finanțistul american i-a furat angajații care lucrau la centrul spa din clubul de golf al lui Trump din Florida.

Ce a spus Hunter Biden

Avocații Melaniei Trump i-au cerut, printr-o scrisoare, apărătorului lui Hunter Biden să își retragă declarațiile și să își ceară scuze, altfel va fi dat în judecată pentru „daune de peste 1 miliard de dolari”.

Potrivit espistolei, prima doamnă a suferit „prejudicii financiare și reputaționale copleșitoare” din cauza afirmației repetate de fiul lui Biden.

Hunter Biden este acuzat și că are „o lungă istorie de a profita de numele altora” și că repetă afirmația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

În cadrul unui interviu amplu acordat regizorului Andrew Callaghan și publicat la începutul acestei luni, Hunter Biden a afirmat că documente care nu au fost făcute publice până acum în cazul Epstein l-ar „implica” pe președintele Trump.

„Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump – legăturile sunt atât de vaste și profunde”, a spus Hunter Biden.

Scrisoarea trimisă de Melania Trump menționează că afirmația a fost atribuită parțial lui Michael Wolff, un jurnalist care a scris o biografie critică a președintelui SUA.

Într-un interviu recent acordat publicației americane Daily Beast, Wolff ar fi afirmat că prima doamnă era cunoscută de un asociat al lui Epstein și Trump când l-a cunoscut pe actualul ei soț. Articolul a fost retras ulterior, după o înștiințare trimisă de avocatul Melaniei Trump, prin care a contestat conținutul acestuia.

Cum s-au cunoscut soții Trump

Nu există dovezi că soții Trump s-au cunoscut grație lui Epstein, care s-a sinucis în închisoare în timp ce aștepta procesul legat de traficul sexual de minori în 2019.

Potrivit ediției din ianuarie 2016 a revistei Harper’s Bazaar, Melania Trump, acum în vârstă de 55 de ani, și-a cunoscut soțul în noiembrie 1998, la o petrecere organizată de fondatorul unei agenții de modelling.

Ea a declarat publicației că a refuzat să-i dea numărul de telefon pentru că el era „însoțit”.

Potrivit revistei, Trump tocmai se separase de a doua soție, Marla Maples, de care a divorțat în 1999. Anterior, fusese căsătorit cu Ivana Trump între 1977 și 1990.

Scrisoarea avocaților Melaniei Trump a fost trimisă după săptămâni de presiuni asupra Casei Albe pentru a face publice așa-numitele dosare Epstein, documente până acum și care nu au fost făcute publice privind ancheta penală împotriva finanțistului.

Înainte de a fi reales, Trump a declarat că va face publice dosarele dacă va reveni la putere, dar FBI și Departamentul de Justiție au afirmat în iulie că nu există nicio listă „incriminatorie” a asociaților lui Epstein.

