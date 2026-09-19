Scandal între soțul lui Brigitte Bardot și fundația regretatei actrițe, înainte de o licitație. „De ce să aibă loc ? Pentru animale? Este o glumă”

Soțul regretatei Brigitte Bardot a catalogat drept „o glumă” licitația la care urmează să fie vândute sute de obiecte care i-au aparținut vedetei, potrivit AFP.

Licitația cuprinde peste 300 de obiecte, de la portrete și articole de toaletă, până la o chitară de flamenco și un tutu negru. Evenimentul este organizat de Fundația Brigitte Bardot, fundația ei pentru protecția animalelor, și urmează să aibă loc luni, la casa de licitații Drouot din Paris.

„Sunt obiecte personale. De ce să aibă loc această vânzare? Pentru animale? Este o glumă”, a declarat Bernard d’Ormale pentru AFP, adăugând că acțiunea reprezintă „o lipsă de respect față de memoria lui Brigitte”.

„Toate acestea ar fi putut fi păstrate pentru ziua în care oamenii vor putea vizita La Madrague”, a adăugat el, făcând referire la celebra reședință a lui Bardot din Saint-Tropez.

Bernard d’Ormale a spus că aproximativ trei sferturi dintre obiecte provin din apartamentul lui Bardot din Paris, iar restul de la La Madrague.

Brigitte Bardot „nu ar fi fost de acord cu această vânzare”, spune soțul ei

Soțul actriței consideră că obiectele personale ale artistei ar fi trebuit păstrate ca parte a moștenirii ei, în loc să fie vândute pentru a strânge fonduri pentru fundația pe care a înființat-o. Bardot „nu ar fi fost de acord cu această vânzare”, a adăugat el.

Fundația Brigitte Bardot a respins criticile, susținând că licitația a fost aprobată de consiliul de administrație în luna iunie, inclusiv de soțul lui Bardot, care la acea vreme era președintele fundației.

Bernard d’Ormale susține, însă, că nu înțelesese că licitația urma să includă obiecte atât de personale.

Înlăturat de la conducerea fundației

Disputa are loc la doar câteva zile după ce acesta a fost înlăturat de la conducerea fundației, pe care a ocupat-o după moartea vedei, în decembrie.

Bărbatul în vârstă de 85 de ani, care a rămas în consiliul de administrație al fundației, a reclamat și că nu mai are acces liber la La Madrague.

„Am trăit acolo timp de 35 de ani, iar acum mă dau afară”, a declarat d’Ormale.

Înființată de actriță în 1986, Fundația Brigitte Bardot afirmă că a preluat în grijă 13.000 de animale, prin intermediul a patru adăposturi și 150 de centre partenere, sprijină 350 de organizații în Franța și desfășoară activități în 70 de țări.