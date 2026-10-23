Scandal la liceu. 400 de note de 1 și 2 au declanșat un război între elevi, profesori și părinți. Am fost la ședința cu părinții

Aseară am fost la o ședință cu părinții. Tot liceul era foc și pară după ce un profesor de filosofie umpluse cataloagele cu note de 1 și 2. Elevii protestau, părinții cereau socoteală, iar profesorul risca să-și piardă postul. Am ajuns în mijlocul unui scandal în care elevii, profesorii și părinții se pregăteau să-și ceară socoteală unii altora.

Profesorul știa ce se întâmplase în clasă. Părinții știau ce le povestiseră copiii acasă. Iar elevii aveau propria lor versiune, din care poate că nu le povestiseră totul nici profesorilor, nici părinților. Fiecare avea propria versiune a poveștii și era convins că are dreptate.

De la ce a plecat conflictul

Totul a pornit de la un eseu pe care profesorul de filosofie l-a cerut elevilor. Tema „Ce este libertatea pentru tine?”. O întrebare la care, teoretic, fiecare adolescent ar trebui să aibă propriul răspuns. Toți știm cum vrem să arate libertatea noastră, nu? I-a lăsat să-și scrie eseurile folosind inteligența artificială și asta au făcut copiii! Numai că după ce le-a citit lucrările, profesorul a zis că sunt făcute cu ChatGPT și a dat aproape 400 de note de 1 și 2. Elevii au făcut protest, au chemat televiziunea, au cerut ca notele să le fie șterse. Cum profesorul a refuzat asta, părinții au fost chemați la școală. Așa am ajuns și eu la ședința cu părinții.

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