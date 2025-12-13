Scandal la vârful MAGA. Tucker Carlson, atac virulent la conducerea SUA. „Oameni proști și total lipsiți de creativitate”

Comentatorul conservator Tucker Carlson, apropiat al preşedintelui SUA Donald Trump, a criticat dur un susținător al liderului de la Casa Albă, FBI-ul și „oamenii neimpresionanți, proști și total lipsiți de creativitate” care conduc națiunea, scrie New York Times.

Deși în popularul podcast al lui Theo Von din această săptămână Carlson nu a menționat numele liderului american, criticile sale sunt cea mai recentă dovadă a adâncirii diviziunii din tabăra republicană, subliniază NYT.

Publicația americană remarcă că schisma din lumea MAGA a ajuns în această ăsptămâna la un apogeu odată cu comentariile lui Carlson, pe măsură ce asasinarea lui Charlie Kirk a continuat să împartă lumea lui Trump.

În apariția sa la „This Past Weekend with Theo Von”, Carlson, considerat un aliat de lungă durată al președintelui SUA, a lansat atacuri personale virulente la adresa lui Bari Weiss, noul șef al CBS News, și a miliardarului Bill Ackman, un susținător important al președintelui, denigrându-le inteligența și calificările, punând totodată la îndoială ancheta FBI privind asasinarea lui Kirk.

Carlson a sugerat în mod direct că conducerea SUA este mediocră. „Cel mai deprimant lucru despre Statele Unite în 2025 este că suntem conduși nu doar de oameni răi, ci de oameni neimpresionanți, proști și total lipsiți de creativitate”, a spus Carlson.

Fost prezentator la Fox News și acum podcaster, Carlson s-a mai certat cu conservatorii și înainte, dar tensiunea s-a intensificat de la sfârșitul lunii octombrie, când l-a intervievat pe Nick Fuentes, un agitator de extremă dreapta care l-a lăudat pe Hitler și a făcut în repetate rânduri remarci antisemite și sexiste. În timpul interviului, Carlson nu a parat.

Au apărut critici din partea altor republicani, inclusiv din partea lui Ben Shapiro, un podcaster proeminent care este evreu ortodox, care l-a acuzat pe Carlson de „normalizarea nazismului”, numindu-l „un laș intelectual, un interlocutor necinstit și un prieten teribil”.

Casa din Qatar

Atacurile la adresa loialității și convingerilor lui Carlson au reapărut săptămâna aceasta, după ce fostul prezentator Fox News a anunțat că va cumpăra o casă în Qatar, în timp ce purta o altă discuție cordială cu prim-ministrul țării din Orientul Mijlociu, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Țara arabă este un aliat al Statelor Unite și a jucat un rol cheie de mediator în războiul dintre Israel și Hamas din Gaza. Însă unii membri ai dreptei americane au criticat legăturile Qatarului cu Hamas.

Discuția și tranzacția imobiliară luată în calcul au fost criticate aspru de alți lideri MAGA, printre care Laura Loomer, o comentatoare anti-musulmană și o influentă consilieră informală a lui Trump, care l-a numit „Tucker Qatarlson”.

Senatorul Ted Cruz, un republican din Texas, adversarul frecvent al lui Carlson, s-a alăturat criticilor, publicând un mesaj cu conotații sexuale.

În același timp, conflictul s-a adâncit din cauza anchetei privind asasinarea lui Charlie Kirk în septembrie, care a făcut obiectul unor teorii ale conspirațiilor, inclusiv cele răspândite de Candace Owens, o altă podcasteră de dreapta proeminentă, care a speculat dacă trăgătorul a acționat singur.

„Șefii FBI sunt pe Twitter”

În emisiunea lui Von, Tucker Carlson, a cărui emisiune a prezentat teorii conspiraționiste despre tot, de la 9/11 până la chemtrails, s-a implicat și el în această dezbatere, spunând că „nu înțelege deloc versiunea oficială”.

El a avertizat că „nu susține nimic”, dar a adăugat că „pur și simplu nu am prea multă încredere în FBI sau în oamenii care îl conduc”, menționând, de exemplu, că „șefii FBI sunt pe Twitter”, o aparentă aluzie la directorul FBI, Kash Patel, care este adesea online.

Miercuri, după difuzarea podcastului, Carslon a revenit online pentru a explica aparent mai detaliat comentariile sale din emisiune, spunând că îi cunoaște și îi iubește pe Charlie și Erika Kirk și că nu intenționase să insinueze că FBI-ul este cumva implicat într-o mușamalizare sau în asasinat în sine.

Dar el și-a dublat afirmația că „nu ar trebui să avem neapărat încredere în FBI”.

Carlson și-a caracterizat remarcile ca fiind un angajament „de a spune adevărul, indiferent de consecințe”. Dar unii critici republicani spun că încearcă doar să rămână „relevant”.

Laude pentru oponenții din tabăra republicană

Carlson s-a mai certat și cu Bill Ackman, sugerând că miliardarul face parte dintr-o categorie de „oameni inutili, care nu au abilități reale” într-o apariție la un eveniment Turning Point USA în iulie. În emisiunea lui Von, Carlson și-a continuat atacurile, spunând că Ackman, care l-a susținut pe Donald Trump în campania pentru realegerea sa, era „oarecum prost”.

Într-o postare pe X, Ackman a ripostat, acuzându-l pe Carlson că l-a defăimat în trecut. „Tucker este un ignorant care și-a pierdut sufletul”, a spus Ackman, folosind o referință la excremente.

Acest gen de schimburi grosolane de replici au fost evidențiate și în emisiunea lui Von, care a inclus discuții sub centură despre disfuncția erectilă și metode neconvenționale de administrare a nicotinei. Dar politica și fracturile din dreapta americană, și încrederea în instituțiile americane, au fost un subiect constant de conversație.

În schimb, conservatorul i-a lăudat pe oponenții lui Trump din tabără republicană, cum ar fi Marjorie Taylor Greene, recent căzută în dizgrația președintelui american și parlamentarul Thomas Massie, numindu-i doi dintre „puținii membri onești ai Congresului” și lăudându-le sinceritatea.

Carlson pare să fi criticat, de asemenea, și abordarea președintelui SUA față de Israel și de prim-ministrul Benjamin Netanyahu.