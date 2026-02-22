Scandal pe Aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra. Femeia, luată pe sus de forțele de ordine

Un scandal s-a produs pe Aeroportul „Henri Coandă”, la îmbarcarea într-un avion către Londra, după ce un bărbat şi o femeie, însoţiţi de un copil mic, nu au fost lăsaţi să urce în aeronavă, pe motiv că au fost agresivi verbal cu personalul companiei aeriene, potrivit News.ro.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale se vede cum femeia stă așezată pe jos, la intrarea în aeronavă, în timp ce mai mulți polițiști de frontieră încearcă să o determine să părăsească zona, pentru ca avionul să poată decola. HotNews a ales să nu publice imaginile, pentru a proteja identitatea familiei și a copilului implicat.

„Nu, nu, nu, acuma, cu avionul ăsta plec! Nu înțelegeți că nu plec cu alt avion? Eu am plătit bani, nu am vorbit urât cu nimeni, nu am înjurat pe nimeni, n-am sărit la nimeni”, spune femeia în înregistrare.

În imagini se vede cum polițiștii o ridică pe femeie, în timp ce copilul plânge puternic, iar mama îl ia ulterior în brațe. „I-a rupt ceasul, i-a rupt brățara”, spune bărbatul care filmează.

Poliția de Frontieră: „Persoanele adulte au continuat manifestările agresive”

Oficialii Poliției de Frontieră au transmis pentru News.ro că familia a fost refuzată la îmbarcare „ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulți față de personalul companiei aeriene”.

„La poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinaţia Londra, o familie formată din doi adulţi şi un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulţi faţă de personalul companiei aeriene. La sosirea poliţiştilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive şi au încercat să împiedice operaţiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul şi tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent şi nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavǎ”, se arată în punctul de vedere al Poliţiei de Frontieră.

Reprezentanţii instituţiei mai precizează că fetiţa a rămas permanent în prezenţa mamei sale.

„În cauză au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, conform Codului Aerian. Recomandăm pasagerilor să adopte un comportament responsabil şi respectuos pe durata prezenţei în aeroport, în timpul procedurilor de îmbarcare şi pe parcursul zborului, astfel încât siguranţa şi confortul tuturor persoanelor implicate să nu fie afectate”, mai transmite Poliția de Frontieră.

