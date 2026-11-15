Scandal uriaș în Coreea de Sud din cauza inteligenței artificiale. Notele perfecte obținute la un examen au pus pe jar guvernul de la Seul

Notele obținute anul acesta de candidatul cu cel mai mare punctaj la examenul național din Coreea de Sud pentru viitorii contabili fiscali păreau prea bune ca să fie adevărate. Duminică s-a dovedit că scepticii au avut dreptate, după ce tânărul a mărturisit că a folosit inteligența artificială generativă pentru a trișa, scrie Reuters.

Scandalul vine după luni de speculații, în urma obținerii de note aproape perfecte la sute de întrebări în cadrul a două examene susținute în lunile aprilie și iulie. De asemenea, acest incident a ridicat miza pentru organizatorii examenului anual de admitere la facultate din Coreea de Sud, care va avea loc joi.

„Am trișat folosind dispozitive electronice și inteligență artificială generativă. Faptul că am promovat examenul cu nota maximă nu a fost rezultatul unui efort cinstit”, a declarat el, prezentându-se cu numele de familie Han, în timp ce își cerea scuze pe canalul de YouTube „Avocatul Lee Don-ho”.

Han a declarat că a trișat fotografiind întrebările de examen cu o microcameră, trimițându-le către un instrument de IA și verificând răspunsurile pe un smartphone.

Vorbind în fața camerei, purtând o mască de protecție, Han a adăugat că a depus o mărturie scrisă la poliția din Seul.

Secția de poliție Jungbu din Seul nu a răspuns solicitării Reuters pentru a comenta informația.

În această săptămână, prim-ministrul sud-coreean Han Seok-sook a recunoscut îngrijorările publicului cu privire la fraudarea examnului național de admitere la facultate folosind inteligența artificială, un eveniment extrem de stresant pentru care mulți studenți sud-coreeni s-au pregătit o mare parte din viață.

Guvernul „se va pregăti temeinic în avans și va supraveghea îndeaproape procesul până la final pentru a se asigura că examenul de admitere la facultate se desfășoară în mod echitabil și stabil”, se precizează într-o declarație transmisă de reprezentanții guvernului.