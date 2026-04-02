Scandalul care zguduie armata ucraineană: Un asalt mecanizat eșuat al regimentului de elită „Skelia”, sub tirul acuzațiilor de conducere defectuoasă

Un atac mecanizat al Regimentului 425 de Asalt al Ucrainei (cunoscut mai bine sub numele de „Skelia”), efectuat lângă orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk, a stârnit un val de critici pe internet din partea unor influente personalități ucrainene, acestea acuzând pierderile inutile de vieți omenești suferite în urma unor atacuri imprudente, scrie joi The Kyiv Independent.

Pe 1 aprilie, Serhii Sternenko – unul dintre cei mai importanți voluntari ucraineni care oferă sprijin armatei și numit de curând consilier al noului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov – a vorbit despre atacul eșuat, efectuat în noaptea precedentă, distribuind înregistrări video realizate de drone rusești cu echipamentul militar distrus, care fuseseră postate pe Telegram.

Ми часто сміємося з ворога, коли він відправляє колонами на штурм своїх військових. В умовах тотального домінування дронів колони стають легкими мішенями, ворог несе великі втрати.

І продовжує так робити знову і знову.



Але як бути з українськими командирами, котрі роблять так… pic.twitter.com/UhZHm5VYjG — Serhii Sternenko (@sternenko) April 1, 2026

Înregistrarea originală, postată de unitatea de elită rusă de drone Rubicon, arată cum dronele lor distrug un tanc ucrainean M1 Abrams, un vehicul de luptă al infanteriei BMP-2 și un vehicul blindat de mobilitate M1117, precum și câteva lovituri asupra soldaților aflați pe câmpul de luptă.

Mai târziu în cursul zilei, au apărut online mai multe imagini cu vehiculele distruse, geolocalizate rapid pentru a confirma că atacul a avut loc pe autostrada E-50 care se îndreaptă spre vest de la Pokrovsk, lângă satul Hryshyne, acum aflat în mijlocul luptelor.

Russia's Rubicon Drone Center FPV drones destroyed a Ukrainian assault group near Pokrovsk, hitting an M1A1 Abrams tank, M1117 APC and BMP-2 as the unit tried to advance near Hryshyne under fog cover. #Ukraine pic.twitter.com/ZzE52qAYxp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 1, 2026

Tacticile regimentului Skelia în acest atac, a spus Sternenko, au fost doar cel mai recent exemplu al unei abordări sistematic risipitoare a operațiunilor ofensive în cadrul unității – ca și în cazul altor regimente de asalt – care duce la pierderi excesive de militari ucraineni, adesea pentru câștiguri tangibile minime sau inexistente.

„A-i trata astfel pe oamenii noștri este o crimă, iar cei responsabili trebuie să răspundă pentru asta”, a scris Serhii Sternenko.

„Ceea ce ei le fac oamenilor din anumite unități nu este cu nimic mai bun decât practicile rușilor. Acest lucru trebuie să înceteze”, a adăugat voluntarul și consilierul.

Seara, regimentul Skelia i-a răspuns lui Sternenko pe rețelele de socializare, confirmând pierderea vehiculelor și moartea a doi soldați, căzuți la datorie în apropiere.

„Pentru a îndeplini misiunea și a salva viețile luptătorilor, s-au folosit condiții meteorologice favorabile, oamenii s-au deplasat în vehicule blindate cu protecție suplimentară, s-au asigurat comunicații fiabile, recunoaștere aeriană și sprijin de foc cu drone, artilerie și tancuri”, scrie în postarea regimentului, explicând astfel utilizarea vehiculelor blindate.

Potrivit Skelia, atacul a fost totuși un succes, deoarece infanteria a reușit să coboare din vehicule și să continue misiunea, în timp ce al cincilea vehicul blindat din coloană a scăpat fără să fie lovit, după ce a evacuat cu succes echipajele celor care fuseseră distruse.

În aceeași zi, cunoscuta jurnalistă de război ucraineană Yuliia Kyriienko, care lucrează pentru United News, a vizitat regimentul Skelia, unde a înregistrat o conversație radio, cu unul dintre presupușii infanteriști implicați în atacul de lângă Pokrovsk. Acesta a afirmat că totul era liniștit și decurgea conform planului.

Publicația de la Kiev menționează că nu a putut verifica în mod independent soarta soldaților de asalt din regimentul Skelia implicați în atac.

Răspunsul oferit de Skelia s-a încheiat cu o provocare personală adresată chiar lui Sternenko.

„Dacă domnul Sternenko știe cum să organizeze acțiuni de asalt împotriva bastioanelor inamice din Pokrovsk”, mai scria în postare, „suntem gata să-i oferim, la fel ca tuturor bărbaților și femeilor ucrainene care nu au fost încă mobilizați, ocazia de a-și pune în practică experiența în cadrul unității noastre și de a participa direct la apărarea patriei”.

Postarea regimentului a fost redistribuită de contul oficial al Forțelor Armate ale Ucrainei, ceea ce sugerează tensiuni între înaltul comandament militar și noua conducere a Ministerului Apărării, care a anunțat un audit al pierderilor de pe câmpul de luptă pe 2 martie.

După începutul invaziei ruse, Sternenko a devenit unul dintre cei mai importanți voluntari cu orientare militară din Ucraina, concentrându-se pe construirea și furnizarea a sute de mii de drone unităților ucrainene de pe linia frontului, care să ajute la respingerea atacurilor rusești.

Astfel, prin canalele sale de social media, activistul – un naționalist de lungă durată – a devenit, de asemenea, unul dintre cei mai de încredere lideri de opinie ai societății ucrainene în chestiuni legate de război, adesea neezitând să critice problemele sistemice din conducerea militară a țării.

În ianuarie 2026, Sternenko a fost adus în cercul oficial al puterii când a fost numit consilier de către Fedorov, care a adus o atenție reînnoită asupra dronelor și tehnologiei în noul său rol de ministru al Apărării.

Regimentul Skelia

Skelia este unul dintre cele mai mari regimente de asalt specializate din Ucraina, dacă nu chiar cel mai mare, aduse împreună și extinse de comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrskîi.

Pe parcursul ultimului an de război pe scară largă purtat de Rusia, unitatea a primit o proporție foarte mare din trupele mobilizate, utilizându-le în „operațiuni de intervenție rapidă” pentru a contraataca forțele ruse care avansau de-a lungul liniei frontului.

Echilibrarea repartizării noilor recruți între unități a fost o sarcină pe agenda biroului prezidențial încă de anul trecut, așa cum a anunțat în decembrie consilierul prezidențial Pavlo Palisa, dar până în prezent nu s-au înregistrat progrese semnificative.

Începând din vara anului trecut, Skelia a fost deosebit de activă în zona Pokrovsk, eliberând cu succes orașul după o infiltrare masivă a rușilor în iulie și efectuând numeroase raiduri în cartierele sale nordice, înainte ca armata rusă să stabilească controlul deplin asupra Pokrovskului în timpul iernii.

Ca parte a reformelor comandamentului corpului de armată al Ucrainei, apărarea zonei Pokrovsk a fost timp de luni de zile responsabilitatea Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian.

„Acțiunile menționate mai sus sunt studiate și investigate de comandamentul militar superior. Se efectuează o verificare oficială”, a scris Corpul 7, pe 2 aprilie, cu privire la asaltul mecanizat eșuat.

În practică însă, Skelia, alături de multe alte unități din cadrul Forțelor de Asalt ale Ucrainei, este cunoscută pentru faptul că răspunde direct în fața lui Sîrskîi, care la rândul său este renumit pentru apetitul său pentru operațiuni de asalt și pentru gestionarea minuțioasă a operațiunilor de luptă până la nivel tactic.

Când a fost întrebat direct de The Kyiv Independent dacă comandamentul lor a participat la planificarea operațiunii sau dacă Skelia răspunde în fața corpului de armată din Pokrovsk, Corpul 7 a refuzat să comenteze.

Critici la adresa generalului Sîrskîi

Pentru alți lideri de opinie militari, atacul regimentului Skelia din afara Pokrovskului a fost doar cel mai recent incident care indică utilizarea ineficientă a forței de luptă de către generalul de vârf al țării.

„Ce întrebări pot exista cu adevărat pentru comandantul unității, dacă Sîrskîi comandă personal la posturile de comandă ale regimentelor și corpurilor?”, a declarat Bohdan Krotevych, fost șef de stat major al legendarei Brigăzi Azov din Ucraina și critic frecvent al generalului, într-o postare pe rețelele sociale din 1 aprilie.

„El (Sîrskîi, n.r.) aprobă personal operațiunile de asalt, distribuie personal majoritatea persoanelor mobilizate către unitățile sale preferate, ignorând complet ordinul președintelui Ucrainei privind distribuția echitabilă”, a adăugat Krotevych.

Pe un câmp de luptă saturat de drone în aer de ambele părți și caracterizat de o „zonă de ucidere” care se întinde până la și, uneori, peste 20 de kilometri de linia frontului, capacitatea de supraviețuire a vehiculelor blindate în atacurile mecanizate a scăzut constant de-a lungul timpului.

Datorită avantajului lor în ceea ce privește efectivele și vehiculele blindate, forțele ruse continuă să încerce atacuri mecanizate, deși mai rar, comandanții ucraineni spunând în 2026 pentru The Kyiv Independent că adesea trec luni întregi fără un astfel de atac din partea inamicului, care s-a concentrat în schimb pe tactici de infiltrare.