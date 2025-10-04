Scandalul copiilor morți de la Spitalul Sf. Maria se adâncește: Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași. „Dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate”

Ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, unde şapte copii s-au infectat cu o bacterie și au murit, susţinând că „realitatea din teren arată contrariul” a ceea ce susține președintele PNL Iași.

„Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?”, a scris Rogobete pe Facebook.

El susține că a fost personal în spital şi a văzut că în saloanele ATI de la Iaşi nu există nicio chiuvetă.

„Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă şi gravă: s-a semnat recepţia unor lucrări diferit faţă de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situaţie extrem de gravă, care nu mai ţine doar de administraţie defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieţii pacienţilor”, a declarat ministrul Sănătăţii.

El a mai spus că refuză să accepte ca pacienţii şi medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice şi spune că nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat şi validat astfel de nereguli.

„Ne mai jucăm mult de-a politica pe viaţa oamenilor?”, întreabă Rogobete.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, l-a acuzat tot sâmbătă pe Costel Alexe că în loc să îşi asume responsabilitate caută vinovaţi în altă parte, potrivit News.ro.

„Spitalul de copii a fost complet reabilitat prin fonduri europene, iar Ministerul Sănătăţii a alocat resurse suplimentare pentru investiţii privind reducerea infecţiilor nosocomiale, aparatură, echipamente medicale, digitalizare. Ceea ce trebuia să fie un exemplu de eficienţă şi siguranţă medicală s-a transformat într-un adevărat haos medical şi administrativ. Nu mai putem vorbi doar despre ghinion sau greşeli izolate. Vorbim despre un sistem medical regional lăsat fără control, fără coordonare şi strategie. În loc să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a ales, din nou, să fugă de răspundere şi să caute vinovaţi în altă parte”, a afirmat Cojocaru.

Alexe, a negat, vineri, informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi chiuvete, acesta menționând că saloanele au grupuri sanitare cu chiuvetă, iar la intrarea în salon sunt dispozitive cu dezinfectanți, potrivit Agerpres.

„În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul ‘Sfânta Maria’ nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (…) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza Dali, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare”, a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.