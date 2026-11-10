Scandalul de la TNB. Repetițiile pentru spectacolul regizat de Felix Alexa au fost suspendate

Teatru Național București a anunțat marți că repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe”, în regia lui Felix Alexa, acuzat în trecut de mai multe femei de hărțuire și agresiune sexuală, au fost oprite temporar.

Instituția a precizat că decizia a fost luată după ce a avut loc o întâlnire cu repezentanții Ministerului Culturii.

TNB a mai transmis că este o măsură „până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”.

„Publicul va fi informat cu privirea la evoluția proiectului prin canalele oficiale ale teatrului”, a mai transmis instituția.

Reprezentanții TNB nu au făcut nicio referire la regizorul Felix Alexa, aflat în centrul unui scandal izbucnit după ce Naționalul bucureștean l-a cooptat pentru piesa „Tartuffe”.

Felix Alexa respinge acuzațiile

Demersul a stârnit o serie de reacții în mediul teatral și nu numai, Alexa fiind acuzat de foste studente de agresiune sexuală, hărțuire, amenințări și șantaj profesional, potrivit unei investigații RISE Project, semnată în 2022 de jurnalista Ioana Moldoveanu. Regizorul a respins acuzațiile.

Din distribuția piesei „Tartuffe” fac parte Marius Manole, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Alexandru Potocean, Emilia Popescu, Fulvia Folosea, Andrei Calu și Marcelo Cobzariu.

Felix Alexa a transmis luni, prin Cultura la dubă, că se află în mijlocul unui scandal în care este acuzat „de multe lucruri complet false” și că nu va face niciun pas înapoi, susținând că nu are niciun motiv.

Regizorul a precizat că îi va acționa în instanță pe cei care îl defăimează. Până acum a făcut acest demers în cazul actorului Mihai Călin și regizoarei Iulia Grigoriu, fostă studentă, care l-a acuzat pe regizor că îi va pune bețe-n roate în carieră deoarece i-a refuzat invitația la cină. Alexa a respins acuzația.

Petiție trimisă șefei de la Cultură

O petiție semnată de o mie de persoane, printre care și actori și regizori, a fost trimisă către Ministerul Culturii prin care îi cereau șefei instituției, Ioana Ciocan, soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral”, potrivit News.ro.

„Doamnă ministră, am apreciat atitudinea dumneavoastră fermă şi promptă care, la puţin timp de la declanşarea scandalului public, a pus accentul pe o politică de toleranţă zero faţă de hărţuire şi abuz în instituţiile culturale. Tocmai de aceea considerăm că este necesară distincţia între răspunderea penală şi responsabilitatea profesională şi managerială a unei instituţii aflate în subordinea Ministerului pe care îl conduceţi”, se arată în textul petiţiei.

Inițiatorii petiției au precizat că desi prezumţia de nevinovăţie este un principiu fundamental al statului de drept, consideră că absenţa unei condamnări penale şi numărul de spectacole montate anterior nu pot reprezenta singurele criterii pe baza cărora o instituţie de cultură precum TNB poate decide cui îi acordă autoritate profesională, acces la resurse publice, precum şi validare culturală şi socială.

Printre actorii de la TNB semnatari ai acestei petiţii se numără: Richard Bovnoczki, Istvan Teglas, Ofelia Popii, Ilinca Goia, Natalia Călin, Cosmina Olariu, Diana Dumbravă, Emilian Oprea, Mihai Călin.

Apelul a fost semnat şi de regizorii şi regizoarele Leta Popescu, Gianina Cărbunariu, Bobi Pricop, Chris Simion – Mercurian, Nona Ciobanu, Botond Nagy, Eugen Jebeleanu.