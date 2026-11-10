Scandalul din TNB. Ce spun doi actori ai teatrului despre regizorul Felix Alexa, acuzat de abuzuri sexuale

Angajarea la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de agresiuni sexuale de foste studente, continuă să provoace reacții puternice. HotNews a vorbit cu primul actor din TNB care și-a dat demisia și cu alți doi actori din instituție, care au poziții complet diferite pe acest caz.

Marius Bodochi: „Suntem spectatori la scandalul ăsta”

Actorul Marius Bodochi a colaborat cu Felix Alexa la două spectacole – „Terorism” și „Ursul”. În prezent, lucrează din nou cu regizorul la piesa „Tartuffe”.

„Sunt două lucruri care merg în paralel. Munca noastră și acest scandal în care noi nu suntem în niciun fel. Suntem spectatori la scandalul ăsta”, a spus Marius Bodochi, într-un dialog cu HotNews.

Actorul Marius Bodochi. Sursa foto: TNB

Marius Bodochi este actor al TNB de 22 de ani, iar timp de trei ani, în perioada martie 2022 – decembrie 2025, a fost director artistic al instituției.

„Întâmplările despre care e vorba în aceste acuzații sunt vechi de 15 ani. Eu nu înțeleg de ce a trecut un deceniu și jumătate și nu s-a întâmplat nimic. Mi-ar părea rău dacă s-ar adeveri ceea ce se spune despre Felix. E un regizor important, e un om care lucrează foarte bine”, adaugă actorul.

„N-a sărit pe doamnele astea să le violeze”

Întrebat despre reacțiile colegilor săi care s-au poziționat public împotriva angajării regizorului, Bodochi spune că „lucrurile trebuie gândite la cald, nu sub impulsul unor expresii de moment”.

„Conrad Mericoffer, pe care eu îl admir, e un actor excepțional, a debutat în Teatrul Național când era student, luat de Felix Alexa. A făcut un rol foarte bun acolo. Lucrurile trebuie analizate în amănunt”, a spus Bodochi.

„Nicidecum nu ne putem băga noi în relațiile dintre un bărbat și o femeie care formează un cuplu. Alexa nu e un violator, n-a sărit pe doamnele astea să le violeze”, continuă Marius Bodochi.

Bodochi spune că nu s-a gândit să renunțe la rolul pe care îl are în piesa regizată de Alexa în urma scandalului. „M-am gândit să ne facem treaba și în paralel să se rezolve problema lui Felix Alexa cu aceste doamne care l-au acuzat, care e o altă treabă”.

Mihai Călin: „Eu cunosc comportamentulul abuziv al domnului Alexa la repetiții”

Mihai Călin, un alt actor de la TNB, care este cunoscut și pentru aparițiile în televiziune, este unul dintre actorii care s-au poziționat public împotriva lui Felix Alexa, încă de la începutul scandalului.

Actorul Mihai Călin. Sursa foto: TNB

El se numără și printre cei peste 2.200 de actori, regizori, scenografi și producători care au semnat o petiție adresate ministrului Culturii, prin care cer reevaluarea deciziei de angajare a regizorului Felix Alexa la TNB.

„Eu cunosc comportamentul, nu permanent, dar de foarte multe ori prezent, al domnului Alexa la repetiții față de unii colegi, de unii colaboratori din tehnic și de multe ori este abuziv emoțional. De multe ori provoacă, caută scandal, îi umilește pe unii. Sigur că nu tot timpul”, a declarat actorul, în dialog cu HotNews.

Mihai Călin spune că a decis acum opt ani să nu mai colaboreze cu regizorul Felix Alexa, după „un episod când am simțit că mi se umple paharul, când a umilit-o pe o sufleră a unui spectacol”.

Discuția cu directoarea teatrului

Actorul povestește că a avertizat-o pe directoarea teatrului, Ada Lupu Hausvater, că angajarea lui Felix Alexa va atrage un scandal.

„Îl invitase deja să lucreze. Eu i-am spus că e o mare greșeală să-l invite în Consiliul Artistic din cauza antecedentelor, din cauza scandalului Rise Project, din cauza acuzațiilor mai multor foste studente, din cauza comportamentului lui și am avertizat-o că va fi scandal. Dar nu noi vom declanșa scandalul, va fi o reacție din exteriorul TNB. Ceea ce s-a întâmplat”, spune Mihai Călin.

„Ne-am trezit colegi cu un om de care toată lumea știe că abuzează”

După ce a denunțat public comportamentul regizorului, Mihai Călin spune că directoarea teatrului „n-a văzut cu ochi buni reproșurile mele”.

„Am convingerea că unii colegi, și mai ales Felix Alexa, vor să deturneze atenția publicului de la problemele de abuz ale lui și o deturnează către presupusa idee, care e o prostie, că de fapt este un grup care vizează postul doamnei Hausvater și că problemele lui Felix Alexa sunt doar un pretext. O prostie, nu-i adevărat”, spune Mihai Călin.

„Noi ne-am trezit colegi cu un om de care toată lumea știe că abuzează. Ne asociem cu un om care ne trage în jos atrăgând probleme asupra prestigiului Teatrului Național”.

Actorul a povestit că, în trecut, a văzut mesaje pe care Felix Alexa le-a trimis unor studente: „Iertați-mă, eu am văzut mailurile, le-am citit. Ce a trimis la femeile acelea… Nu, nu e ok. Pur și simplu”.

Conrad Mericoffer: „Nu îndemn pe nimeni să facă ceea ce am făcut eu”

Conrad Mericoffer este primul actor care a demisionat în urma angajării regizorului Felix Alexa. Luni seară, un alt actor de la TNB, Tudor Cucu-Dumitrescu, a făcut la fel.

Contactat de HotNews înainte să știe de această a doua demisie, Mericoffer spunea că intenția lui nu a fost să determine alți colegi să-i urmeze exemplul.

„Colegii mi-au susținut decizia, sigur. Unora le-a părut rău și au considerat gestul meu ca fiind un pic disproporționat și, cumva, îngrijorător, în sensul în care care ar fi efectele pentru mine, personal, în urma acestei decizii. Nu îndemn pe nimeni să facă ceea ce am făcut eu”, a explicat actorul în discuția cu HotNews.

Actorul Conrad Merricoffer. Sursa foto: TNB

Despre colegii din Teatrul Național care cred în prezumția de nevinovăție a lui Alexa, Mericoffer spune că „trăim într-o țară în care de foarte multe ori instanța este paradoxal de partea abuzatorilor și nu de partea victimelor”.

„Până nu se pronunță instanța, nu cred că poate să existe un cadru legal prin care el să fie demis sau nu. E bine, într-adevăr, să ne păstrăm raționali. Pe de altă parte, cred că trăim într-o țară în care de foarte multe ori instanța este paradoxal de partea abuzatorilor și nu de partea victimelor”.

„Cred că atunci când este vorba de subiecte de genul ăsta, lucrurile se încurcă. Niște legi sau niște amendamente ale legilor care nu favorizează câtuși de puțini victimele se tergiversează, se prelungesc deciziile, nu fac altceva decât să inhibe victimele, tocmai pentru că viteza de reacție a instanței este mult prea întârziată și descurajatoare. De aceea să ajunge la această resemnare, atât a victimelor, cât și a celorlalți care se uită, văd, observă și știu care este situația”, explică actorul.

Cum a reacționat ministra Culturii la scandalul Alexa-TNB

Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a declarat că instituțiile publice de cultură vor fi monitorizate în privința respectării regulilor împotriva hărțuirii și că persoanele care reclamă abuzuri nu trebuie să se teamă de consecințe profesionale.

Directoarea TNB, Ada Lupu Hausvater, a declarat că își asumă decizia angajării lui Felix Alexa, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat transmis pe 30 octombrie, conducerea teatrului a explicat că regizorul a fost angajat pe perioadă determinată și că acuzațiile care îl vizează au fost discutate înainte de luarea deciziei.

Ada Lupu Hausvater a invocat faptul că o comisie de etică a UNATC nu a identificat, în 2022, încălcări ale codului de etică în cazul lui Felix Alexa. Directoarea a mai precizat că regizorul nu figurează în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale.

„Prefer să fac Uber sau să mă angajez recepționer decât să exist pentru o astfel de lume”

După ce a anunțat public că a încheiat colaborarea cu Teatrul Național, Mericoffer a postat un videoclip pe Instagram în care a vorbit despre decizia sa.

Printre altele, actorul declara că „a lua atitudine nu înseamnă doar a dezbate și a înjura prin cafenele, pe la colțuri de stradă ori mai știu eu unde” și că preferă să aibă o cu totul altă meserie decât „să exist pentru o astfel de lume într-o astfel de atitudine, într-o astfel de resemnare”.

„Nu vreau să fiu în postura în care să-i spun copilului meu cum stau lucrurile, iar el să mă întrebe peste ani: dar dacă lucrurile așa stau, de ce nu le-ai făcut altfel? Ei bine, nu am nimic de câștigat din chestia asta, dimpotrivă. Am mai mult de pierdut, dar prefer să fac Uber sau să mă angajez recepționer decât să exist pentru o astfel de lume într-o astfel de atitudine, într-o astfel de resemnare”, a spus Mericoffer în videoclipul postat acum șase zile.