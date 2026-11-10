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Actualitate

Scandalul din TNB. Ce spun doi actori ai teatrului despre regizorul Felix Alexa, acuzat de abuzuri sexuale

Alexandra Nistor
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Angajarea la Teatrul Național București a regizorului Felix Alexa, acuzat de agresiuni sexuale de foste studente, continuă să provoace reacții puternice. HotNews a vorbit cu primul actor din TNB care și-a dat demisia și cu alți doi actori din instituție, care au poziții complet diferite pe acest caz. 

  • Un alt actor, Tudor Cucu-Dumitrescu, a anunțat aseară că întrerupe colaborarea cu Teatrul Național București, din cauza lui Felix Alexa. 
  • Este a doua demisie de la izbucnirea scandalului, după cea a lui Conrad Mericoffer, care a spus că „prefer să fac Uber decât să exist într-o astfel de lume”. 
  • Felix Alexa a negat acuzațiile de agresiune sexuală și a spus că îi va da în judecată pe cei care l-au defăimat.  Între timp, repetițiile pentru piesa Tartuffe, pe care el o regiza au fost suspendate.