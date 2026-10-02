Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertisment pentru Marco Rubio

Liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților din SUA au cerut Departamentului de Stat să analizeze activitatea ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în urma informațiilor publicate de The Wall Street Journal privind promovarea unor afaceri din domeniul gazelor naturale în sud-estul Europei.

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Este vorba despre aceeași anchetă a publicației americane potrivit căreia ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia a sugerat că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia.

Senatoarea Jeanne Shaheen, principalul democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, i-a transmis o scrisoare secretarului de stat Marco Rubio în care și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a numit „folosirea nepotrivită a unei funcții oficiale”, scrie WSJ.

Ea a invocat participarea unui lobbyist la întâlniri cu oficiali străini și promovarea companiei grecești Aktor Group și a unui parteneriat al acesteia cu o companie susținută de statul elen.

„Astfel de acțiuni nu servesc credibilității Statelor Unite în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcție.

Ea a cerut Departamentului de Stat să prezinte „ce măsuri au fost luate și vor fi luate pentru a evita influențarea nejustificată și chiar aparența unui conflict de interese”.

Întrebări privind o posibilă influență în România

Și Gregory Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, a afirmat într-o scrisoare că, dacă informațiile apărute în presă sunt corecte, ambasadoarea „nu este potrivită să reprezinte Statele Unite în străinătate și ar trebui revocată din funcție”.

Cei doi parlamentari au solicitat Departamentului de Stat documente și explicații privind întâlnirile la care a participat lobbyistul Christos Marafatsos, eventualele interese financiare ale ambasadoarei și promovarea companiei grecești Aktor Group.

Într-o scrisoare datată 30 septembrie, adresată lui Rubio, la care a cerut răspuns până la jumătatea lunii octombrie, Meeks a solicitat explicații, întrebând inclusiv dacă „Departamentul, Casa Albă, Consiliul Național de Securitate sau orice altă entitate guvernamentală americană au ordonat vreo activitate menită să influențeze componența sau supraviețuirea guvernului român”.

Ambasada SUA în Grecia a respins acuzațiile, susținând că Guilfoyle respectă toate regulile de etică ale Departamentului de Stat. „Orice insinuare că a acționat în afara normelor etice este categoric falsă”, a declarat un oficial al ambasadei.

Avioane private plătite de Aktor Group

Parlamentarii americani au cerut clarificări și privind respectarea regulilor Departamentului de Stat în cazul unor deplasări cu avioane private de către ambasadoare, inclusive unul plătit de directorul executiv al Aktor Group.

Foști angajați ai ambasadei au declarat că este rar ca ambasadorii SUA să călătorească cu avioane private, iar regulamentele Departamentului de Stat impun de mult timp ca ambasadorii să obțină o aprobare expresă înainte de a face acest lucru.

Guilfoyle a mers la Atena în luna noiembrie pentru a-și prezenta scrisoarea de acreditare pentru postul său cu un avion privat alături de omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos, potrivit unor surse familiarizate cu situația. De asemenea, ea l-a însoțit pe Vassilatos cu un avion privat în ianuarie, pe ruta Atena-Paris, potrivit acelor surse.

Un oficial al Ambasadei SUA a declarat că Guilfoyle a respectat „în totalitate indicațiile Departamentului de Stat” privind călătoriile oficiale.

Potrivit The Wall Street Journal, Guilfoyle ar fi promovat în mod repetat compania Aktor, care, printr-un parteneriat cu compania energetică elenă DEPA, a semnat anul trecut un contract pe 20 de ani pentru achiziția de gaz natural lichefiat din SUA.

Fraza ambasadoarei SUA despre România, confirmată de cel mai mare ziar financiar al lumii

În centrul atenției au ajuns și declarații atribuite ambasadoarei în timpul unei cine desfășurate în martie la Atena. Conform Wall Street Journal, Guilfoyle, făcând aluzie la prăbușirea iminentă a guvernului român, a afirmat: „Putem face asta oricărei țări pe care o dorim. Putem face asta și aici.” Avocatul acesteia a contestat însă modul în care a fost prezentată conversația.

Guilfoyle a vorbit despre România în acești termeni pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale la ambasada SUA din Atena, la care au participat peste 12 persoane, inclusiv politicieni, personal al ambasadei și personal militar, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu subiectul.

Declarațiile au provocat reacții atât în Grecia, cât și în România. La Atena, partidele de opoziție fac presiuni asupra guvernului să ia măsuri în legătură cu aceste declarații sau să o convoace pe Guilfoyle pentru a le explica.

Ce a spus guvernul elen

Executivul elen, prin vocea purtătorului de cuvânt, a susținut luni că că „nu a fost niciodată vorba de vreo amenințare” și că acest lucru „nu ar fi tolerat niciodată”. Însă nu a comentat fraza atribuită ambasadoarei SUA în Grecia.

În România, amintește WSJ, deputatul USR Alexandru Dimitriu, a depus o plângere pentru trădare împotriva unor politicieni care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i că ar fi colaborat cu o putere străină pentru „subordonarea și subminarea economică a României”.

Potrivit Wall Street Journal și Financial Times, Guilfoyle a participat în martie la București la o conferință în care a lăudat acordul dintre Venture Global și asocierea dintre Aktor și DEPA. În aceeași seară, ea și lobbyistul Christos Marafatsos s-au întâlnit la cină cu lideri ai PSD, inclusiv cu președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul român.

Grindeanu a respins luni o presupusă implicare a guvernului american în răsturnarea cabinetului Bolojan și a precizat a discutat cu Guilfoyle despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze. „Un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură și nici nu sunt un specialist în treaba asta și nici nu îmi doresc să fiu. Dar îmi doresc ca relația României cu SUA să redevină una de parteneriat strategic”, a spus șeful PSD.