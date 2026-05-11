Scandalul diplomatic dintre Ungaria și Ucraina, din jurul milioanelor și lingourilor de aur confiscate, încă are ecouri la Viena

Tensiunile diplomatice între Budapesta și Kiev au atins cote maxime în luna martie, când Ungaria a confiscat blindate care transportau bani de la Viena în Ucraina. Milioanele de euro și dolari și lingourile de aur confiscate încă fac valuri în Austria și agită scena politică.

În timpul campaniei electorale din Ungaria, când Viktor Orban plănuia să obțină un nou mandat, trupele antitero au intervenit la o benzinărie de pe o autostradă.

Două vehicule blindate care se îndreptau de la Viena spre Kiev cu bani în numerar și lingouri de aur au fost confiscate de autoritățile maghiare.

Cele două vehicule transportau aproximativ 80 de milioane de euro în numerar și lingouri de aur.

Autoritățile de la Kiev au reacționat dur la acest incident. „Șapte cetățeni ucraineni au fost luați ostatici”, a denunțat șeful diplomației ucrainene. Iar ambasadorul Ucrainei de la Budapesta a acuzat chiar Ungaria de „terorism de stat”.

Scandalul legat de blindatele de transport de cash și aur a făcut valuri în presă din Austria.

Banii și lingourile de aur, înapoi în Ucraina

Săptămâna trecută președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat restituirea de către Ungaria a milioanelor de euro în numerar și a kilogramelor de aur confiscate în timpul arestării a șapte angajați ai unei bănci ucrainene de stat, pe care autoritățile ungare i-au acuzat de spălare de bani.

Firma de avocatură Horváth Lawyers, care au reprezentat Oschadbank și pe cei șapte angajați ai băncii în Ungaria, a declarat pentru Euronews că vehiculele ucrainene blindate efectuau un transfer de rutină de la Raiffeisen Bank din Austria către sediul central al Oschadbank din Kiev.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, care și-a încheiat între timp mandatul, a ordonat guvernului să rețină banii și aurul pentru o perioadă de până la 60 de zile, în contextul unei anchete în derulare privind spălarea de bani.

Câte transporturi Austria-Ucraina au fost de la începutul războiului

Transportul de valori din luna martie nu a fost singular, potrivit presei austriece. De la începutul războiului, au fost înregistrate peste 1.000 de astfel de transporturi, arată datele Ministerului de Finanțe, scriu Heute și Kronen Zeitung. Informația a fost preluată și de agenția de presa austriacă APA, citată de Salzburger Nachrichten.

Din 2022 și până acum au fost transportate echivalentul a 18,5 miliarde de euro în numerar și lingouri de aur.

Imediat după ce s-a aflat de transport, Partidul Libertăţii de extremă-dreapta (FPÖ) a adresat o interpelare parlamentară către mai multe ministere. Presa austriacă nu a precizat dacă partidul a întrebat dacă au fost astfel de transporturi și înainte de 2022.

Răspunsul Ministerului de Finanțe, condus de Markus Marterbauer, membru al Partidului Social Democrat din Austria (SPÖ), a fost publicat duminică de presa austriacă la câteva zile după ce banii și lingourile de aur au fost returnate Ucrainei.

Partidul FPÖ, considerat pro-Rusia, a adresat zeci de întrebări, la care spune că nu a primit răspunsuri din lipsă de competență, însă a obținut informații privind suma totală care a fost transportată pe cale rutieră din Austria în Ucraina.

Cele mai multe transporturi, în 2025

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor de la Viena partidului FPÖ, cele mai multe astfel de transporturi de valută și metal prețios au fost făcute în 2025, peste 550. În anii anteriori, au fost între 90 și 134 de transporturi.

Anul acesta, până la 11 martie au fost deja peste 100 transporturi. În total, până în prezent au fost transportate în acest mod 11,85 miliarde de euro și 7,69 miliarde de dolari americani din Austria în Ucraina.

La acestea se adaugă transporturile de metale prețioase, care au fost în total 19 în ultimii ani, echivalentul a 87,86 milioane de euro și 55,70 milioane de dolari americani.

Sursă foto: Dreamstime.com