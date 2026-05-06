Ce s-a întâmplat cu lingourile de aur și cu zecile de milioane confiscate de Ungaria din blindatele băncii ucrainene de stat. Anunțul lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri restituirea de către Ungaria a milioanelor de euro în numerar și a kilogramelor de aur confiscate în timpul arestării, în martie, la Budapesta, a șapte angajați ai unei bănci ucrainene de stat, pe care autoritățile ungare i-au acuzat de spălare de bani, incident care la acel moment s-a tranformat într-o dispută politică, scriu AFP și Euronews.

„Un pas important în relațiile cu Ungaria – astăzi au fost restituite fondurile și bunurile de valoare ale Oschadbank, care fuseseră confiscate de serviciile speciale maghiare în luna martie a acestui an”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea ei constructivă și pentru acest gest civilizat. Mulțumesc tuturor membrilor echipei Ucrainei care au luptat pentru o decizie echitabilă și au apărat interesele statului nostru și ale poporului nostru”, a adăugat liderul de la Kiev.

Banca ucraineană de stat Oschadbank a cerut returnarea imediată a numerarului și a lingourile de aur confiscate de autoritățile maghiare in martie, au declarat pentru Euronews avocații care reprezintă banca în Ungaria.

Incidentul a declanșat o criză diplomatică după ce poliția ungară a descins asupra unui convoi de transportatori în apropierea Budapestei și a confiscat 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Ungaria a expulzat a doua zi șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul și a deschis o anchetă privind suspiciuni de spălare de bani.

Firma de avocatură Horváth Lawyers, care reprezintă Oschadbank și pe cei șapte angajați ai băncii în Ungaria, a declarat pentru postul de televiziune european că vehiculele ucrainene blindate efectuau un transfer de rutină de la Raiffeisen Bank din Austria către sediul central al Oschadbank din Kiev.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a acuzat Ungaria de răpire și terorism de stat, în timp ce omologul său maghiar, Péter Szijjártó, a afirmat că fondurile ar putea avea legătură cu activități criminale.

„Se pune, pe bună dreptate, întrebarea dacă nu cumva aceștia sunt banii mafiei de război ucrainene”, a spus Szijjártó.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, care își încheie mandatul în curând, a ordonat guvernului să rețină banii și aurul pentru o perioadă de până la 60 de zile, în contextul unei anchete în derulare privind spălarea de bani.

Orbán, care a condus Ungaria timp de 16 ani până la înlăturarea lui în urma alegerilor parlamentare din 12 aprilie, a fost considerat pe scară largă cel mai prorus lider din Uniunea Europeană și a avut o relație deosebit de tensionată cu Kievul.

Orbán a folosit în repetate rânduri dreptul de veto al Ungariei pentru a bloca asistența financiară acordată Ucrainei și pentru a împiedica aderarea acestei țări la blocul comunitar.

Însă viitorul prim-ministru Péter Magyar s-a oferit săptămâna trecută să se întâlnească cu Zelenski pentru a „deschide un nou capitol în relațiile bilaterale” și a soluționa un conflict de lungă durată privind drepturile etnicilor maghiari din regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei.

La sfârșitul săptămânii trecute, Uniunea Europeană a aprobat definitiv un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Ungaria a renunțat să se mai opună, ceea ce a pus capăt unui impas de două luni provocat de veto-ul ridicat de Orbán.

Progresul a survenit la două zile după ce Zelenski a anunțat că conducta Drujba, care transportă petrol rusesc ieftin către Ungaria și Slovacia, a fost reparată și își poate relua activitatea.

Întreruperea fluxurilor de petrol prin Drujba a stat la baza deciziei lui Orbán de a-și exercita dreptul de veto asupra împrumutului, în februarie. Blocajul de ultim moment i-a indignat pe ceilalți lideri ai UE, care l-au denunțat vehement drept o încercare „inacceptabilă” de „șantaj”.

Magyar, considerat un succesor mai moderat al lui Orbán, a afirmat că dorește o resetare a relațiilor cu Bruxellesul și că va evalua aderarea țării la zona euro.

El este, de asemenea, considerat mai puțin irascibil față de Ucraina, afirmând că dorește ca Ungaria să aibă relații prietenoase cu toți vecinii săi.