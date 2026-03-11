Scandalul în direct provocat de un invitat se lasă cu o amendă pentru România TV și cu o interdicție: „Nu va mai fi invitat”

O emisiune de luna trecută în care unul dintre invitații obișnuiți ai postului România TV s-a dezlănțuit verbal la adresa a doi politicieni s-a lăsat cu o amendă de la CNA pentru postul tv, scrie PaginadeMedia.

România TV a fost amendată cu 5.000 de lei pentru o emisiune din februarie în care fostul comentator sportiv de radio Dumitru Pelican a atacat violent USR-ul, despre care a spus „Băi, pupincurişti! Împuşcaţi-vă că o să vă mănânce românii!”.

Nu a fost singura violență verbală la care a recurs Pelican. Unei reprezentante a PNL i-a spus „Hai, du-te şi culcă-te, mincinoaso care eşti!” sau „Nu ţi-e ruşine, mă, analfabeto? N-ai învăţat nici limba română!”

Moderatoarea emisiunii, Simona Gheorghe, a intervenit de mai multe ori ca să-l oprească, dar CNA a considerat că nu a fost suficient.

„Emisiunea a avut 42 de minute şi eu am avut curiozitatea să văd de câte ori am intervenit în acea emisiune şi în ce mod am intervenit. Din cele 56 de interventii în care le atrag atenţia invitaţilor mei, 42 de intervenţii sunt legate de ceea ce a făcut domnul Pelican în emisiune. În condiţiile acestea, dacă raportaţi numărul de intervenţii la minutele emisiunii, sunt mai multe intervenţii ale mele pe minut”, a spus realizatoarea în fața CNA.

Aceasta a precizat că Pelican nu a mai fost invitat de atunci la România TV și că nici nu va mai fi invitat în perioada următoare.

„Am luat decizia ca pentru moment să nu mai fie invitat în emisiunile România TV. Cel puţin în emisiunea mea nu va mai fi invitat”, a spus Simona Gheorghe.