Israelul a aprobat un buget „de urgență” pentru achiziții militare

Guvernul israelian a aprobat un buget de 827 de milioane de dolari pentru achiziții militare „de urgență”, a scris duminică presa israeliană, la mai bine de două săptămâni de la începutul războiului israeliano-american împotriva Iranului, transmite AFP.

Această sumă de 2,6 miliarde de shekeli a fost decisă în noaptea de vineri spre sâmbătă de către miniștri, în cadrul unei ședințe telefonice. Ea va servi pentru „achiziții de securitate” și pentru a răspunde „nevoilor urgente”, potrivit Haaretz, fără a da alte amănunte.

Informația a apărut în spațiul public după ce Semafor a scris că Israelul le-a spus americanilor că stocurile sale de interceptori au ajuns la un nivel „critic”, informație negată duminică de un înalt oficial.

„O decizie de urgență excepțională”

Conform documentului Ministerului Finanțelor prezentat miniștrilor și difuzat duminică dimineață, „având în vedere intensitatea luptelor, a apărut o nevoie urgentă și imediată de a oferi un răspuns operațional care să includă achiziționarea de muniție, echiparea cu arme avansate și reînnoirea stocurilor critice de luptă”.

De asemenea, se menționează că „este vorba de o decizie de urgență excepțională destinată să răspundă exclusiv nevoilor generate de desfășurarea luptelor”.

Această sumă va fi preluată din bugetul de stat de 222 de miliarde de dolari aprobat de guvern pe 12 martie și care ar trebui să fie adoptat până pe 31 martie de către Knesset (parlament).

Guvernul lui Benjamin Netanyahu nu a comunicat încă oficial pe această temă și nici nu a precizat pentru ce achiziții vor fi alocate aceste sume.

De la începutul bombardamentelor israeliano-americane lansate pe 28 februarie asupra Iranului, Israelul este ținta zilnică a tirurilor de rachete balistice iraniene, pe care armata reușește să le distrugă în marea majoritate a cazurilor grație interceptorilor săi. Douăsprezece persoane au fost ucise de aceste rachete iraniene sau de resturile acestora.

Iranul continuă să tragă cu rachete asupra Israelului

Potrivit Haaretz, care citează responsabili din domeniul securității, 250 de rachete balistice fuseseră lansate de Iran asupra Israelului până la data de 13 martie. Armata israeliană estimează că aproximativ 50% din rachetele iraniene lansate spre Israel sunt echipate cu focoase cu submuniție.

Întrebat duminică dimineață în cadrul unei conferințe de presă, ministrul de externe, Gideon Saar, a negat că ar fi informat Statele Unite despre epuizarea stocurilor de interceptori de rachete. „Răspunsul este nu”, a spus Katz.

Potrivit postului de televiziune N12, începând din noaptea de sâmbătă spre duminică, rachete iraniene au fost lansate către Israel la un ritm de o salvă la fiecare 90 de minute. Șapte salve de rachete balistice iraniene au vizat țara începând de la miezul nopții, a precizat la prânz Times of Israel.