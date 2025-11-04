Scandalul păpușilor sexuale din Franța: Val de anchete contra giganților chinezi Shein, AliExpres, Temu și Wish

Înainte de deschiderea magazinului fizic de la Paris al Shein programată miercuri, giganții asiatici ai vânzărilor online trebuie să se apere pe un nou front: justiția a deschis, în numele protecției minorilor, anchete asupra Shein și AliExpress, în special pentru că au oferit pe site-urile lor păpuși sexuale cu aspect de copii, și asupra concurenților lor Temu și Wish, pentru alte acuzații, transmite AFP.

Luni seara, parchetul din Paris a anunțat AFP că a încredințat patru anchete Oficiului său pentru minori (Ofmin). Aceste anchete vizează „difuzarea de mesaje violente, pornografice sau contrare demnității accesibile unui minor” pentru cele patru site-uri.

În cazul Shein și AliExpress, care ofereau păpuși cu aspect de copii, anchetele vizează și „difuzarea imaginii sau reprezentării unui minor cu caracter pornografic”.

Parchetul subliniază că a fost sesizat de către Direcția Generală pentru Controlul și Reprimarea Fraudelor (DGCCRF), care a acuzat „accesibilitatea conținutului sexual pentru minori, precum și punerea în vânzare a obiectelor sexuale cu aspect de copii și, prin urmare, cu caracter pedopornografic”.

Temu a ținut să sublinieze că sesizarea DGCCRF care îl vizează „nu se referă în niciun fel la vânzarea de păpuși sexuale cu aspect de copii”.

Luni seara, Shein a afirmat că a șters toate anunțurile și imaginile asociate cu „păpușile sexuale” și că a scos temporar din referințe categoria „produse pentru adulți”. AliExpress a dat și ea asigurări că „anunțurile vizate (de raport) au fost retrase”.

„Ne-am săturat, pentru că acestea nu sunt obiecte ca toate celelalte”

Mai mulți responsabili politici au ieșit în față, ministrul economiei Roland Lescure amenințând că va solicita interzicerea accesului platformei Shein pe piața franceză „dacă aceste comportamente se repetă”.

„Este absolut inacceptabil și ridică problema, în general, a modului în care piața unică europeană, inclusiv piața noastră internă, este invadată de produse contrafăcute”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot.

Shein va fi audiat în termen de două săptămâni la Adunarea Națională de către comisia de informare privind controlul produselor importate în Franța.

„Ne-am săturat, pentru că acestea nu sunt obiecte ca toate celelalte”, a scuzat înaltul comisar pentru copii Sarah El-Haïry. „Sunt obiecte pedoinfracționale pe care, din păcate, prădătorii se antrenează, uneori înainte de a trece la abuzuri asupra copiilor”, a adăugat ea.

„La domiciliul lui Joël Le Scouarnec, medicul care a făcut peste 300 de victime, s-a găsit o colecție de păpuși sexuale cu chipul copiilor”, amintește Arnaud Gallais, fondatorul Mouv’Enfant, referindu-se la fostul chirurg, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violuri și agresiuni sexuale.

Autoritatea de reglementare a comunicării audiovizuale și digitale, Arcom, a confirmat, de asemenea, pentru AFP că a fost sesizată.

