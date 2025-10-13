Scandalul pensiilor magistraților. Un ministru acuză CSM că face afirmații „nefondate și periculoase” care afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană

Reforma pensiilor magistraților, aflată în prezent pe masa Curții Constituționale, este un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro din fondurile europene ale României, precizează ministrul investițiilor Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook în care acuză Consiliul Superior al Magistraturii de declarații „grave și false”.

Noile tensiuni dintre reprezentanții sistemului judiciar și guvern au pornit după ce CSM a ieșit vineri cu un comunicat în care-l acuza pe premierul Bolojan că minte când leagă reforma pensiilor magistraților de obligațiile României în fața Comisiei Europene. CSM preciza că jalonul 215 a fost deja evaluat pozitiv de către Comisia Europeană.

Această ieșire publică a CSM este astăzi criticată de către ministrul investițiilor și proiectelor europene care precizează că „este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană”.

„Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației”, afirmă ministrul.

El subliniază că problema a fost discutată cu Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, care a confirmat că jalonul 215 va fi îndeplinit atunci când guvernul finalizează modificările asumate prin PNRR.

„Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”, spune Dragoș Pîslaru.

În final, el respinge afirmația că există „o vânătoare de vrăjitoare” împotriva magistraților. „Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-și poată ține promisiunile față de propriii cetățeni și față de partenerii europeni”, precizează Pîslaru.

Reforma pensiilor magistraților

Proiectul privind pensia magistraților se află în prezent pe masa Curții Constituționale. Judecătorii au amânat de două decizia privind sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.

Legea privind pensiile magistraților asumată de Guvern aduce o serie de modificări precum: