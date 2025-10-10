CSM îl acuză pe Ilie Bolojan de minciună și îi cere să nu facă presiuni asupra CCR: „Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală”

Consiliul Suprem al Magistraturii transmite vineri că proiectul de lege cu reforma pensiilor magistraților pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament nu are nicio legătură cu obligațiile României din PNRR precum a afirmat joi Ilie Bolojan.

Într-un comunicat de presă, CSM „face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică” și îi transmite premierului că nu este permisă „niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional.”

„Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional. Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului”, transmite CSM.

Reforma pensiilor magistraților

Proiectul privind pensia magistrațiilor se află în prezent pe masa Curții Constituționale. Judecătorii au amânat de două decizia privind sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Următorul termen este programat pentru 20 octombrie.

Joi, într-o emisiune la B1TV, premierul Bolojan a spus că modificările legislative sunt „o necesitate” și o obligație pe care România și-a asumat-o în fața Comisiei Europene.

„Rezolvarea pensiilor magistraților este un jalon, deci o obligație pe care România și-a asumat-o în anii trecuți de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro pe care România nu a primit-o în momentul de față și mai avem două jaloane, care fiecare are 200-300 de milioane de euro. În total, cele trei jaloane sunt peste 800 de milioane de euro pe care într-adevăr dacă nu le respectăm, dacă nu le punem în practică, nu ne luăm acești bani. Este o sumă destul de importantă. Asta ar fi, să spunem, partea legată de fonduri europene”, a declarat Bolojan.

Cum argumentează CSM

În replică la declarațiile premierului, CSM transmite vineri că jalonul 215 a fost deja evaluat pozitiv de către Comisia Europeană.

„Prin Legea nr. 282/2023 a fost modificat substanțial regimul pensionării magistraților (sub aspectul condițiilor de pensionare, al modului de calcul al pensiei, al etapizării etc.), toate aceste elemente, prevăzute de noua lege, fiind luate în considerare de Comisia Europeană pentru a evalua pozitiv obiectivul 215 ca fiind îndeplinit în evaluarea sa preliminară pozitivă din 15 octombrie 2024”, spun magistrații.

Dispozițiile privind impozitarea progresivă a pensiilor au fost declarate neconstituționale ulterior de către CCR, moment în care Comisia a transmis că „înțelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern”.

„Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, spune CSM.

Legea privind pensiile magistraților asumată de Guvern aduce o serie de modificări precum: