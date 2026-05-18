Scandalul voturilor date de Moldova României la Eurovision: Șeful instituției care a selectat juriul demisionează

Vlad Țurcanu pleacă din funcția de director general al Teleradio-Moldova. Anunțul a fost făcut de Țurcanu după scandalul Eurovision, într-o conferință de presă. Scandalul a fost legat de faptul că juriul pentru competiție format în Moldova a acordat doar trei puncte pentru piesa României, „Choke me”, intepretată de Alexandra Căpitănescu.

„Ne-am disociat de decizia juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră, dar, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituției. Sentimentul nostru pentru România este unul de dragoste”, a declarat Vlad Țurcanu, în conferința de presă susținută luni.

Țurcanu a afirmat că el a evitat să dea indicații membrilor juriului în ce privește modul în care să voteze.

„Ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai noștri”, a spus Vlad Țurcanu, despre modul în care s-au acordat punctele de la Chișinău pentru România și Ucraina.

„Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a mai spus Țurcanu, referindu-se la faptul că melodia Ucrainei la Eurovision nu a primit niciun punct din partea juriului din Republica Moldova.

Decizia juriului a produs scandal

Odată cu demisia lui Vlad Țurcanu și mandatele directorilor adjuncți vor înceta automat, adică și al celui care a făcut parte din juriu – Andrei Zapşa, director general adjunct responsabil de televiziune al TRM.

Vlad Țurcanu a spus că își va îndeplini atribuțiile până când va fi desemnat un nou director, în urma unui concurs, probabil în câteva săptămâni. Termenii vor fi deciși de Consiliul de Supraveghere al companiei, a precizat el.

Vlad Țurcanu conduce „Teleradio-Moldova” din decembrie 2021, când a fost numit de Parlament pentru un mandat de șapte ani.

Votul acordat de juriul național al Republicii Moldova în finala Eurovision 2026 de la Viena a provocat un val de reacții în online, după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc. „Am avut o reacție de șoc”, a spus Margarita Druță, cea care a anunțat punctajul acordat de juriul de la Chișinău la Eurovision.

Cine a făcut parte din juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026

Teleradio Moldova a transmis, duminică, un comunicat de presă în care spune că „juriul care a acordat punctajul la Eurovision nu reprezintă poziţia instituţiei”. Instituția precizează și cine a făcut parte din juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026:

1. Andrei Zapşa, dirijor, director general adjunct responsabil de televiziune al TRM

2. Corina Caireac, expertă în producţia audiovizuală, managementul artiştilor şi comunicare. A făcut parte din echipa de management artistic şi comunicare a delegaţiei moldovene la Eurovision 2005 şi Eurovision 2022, alături de trupa Zdob şi Zdup.

3. Catalina Solomac – interpretă de muzică. A participat la trei ediţii ale Eurovision Moldova. Piesa sa, „Pink Margarita” s-a clasat pe locul 3 în finala naţională a ESC Moldova în 2026.

4. Pavel Orlov – interpret, solist al unei formaţii, compozitor şi producător muzical. A ocupat locul al doilea în finala naţională a Eurovision Moldova 2026.

5. Stanislav Goncear – artist. Activează în principal în genurile pop-jazz şi soul/R&B, cu influenţe de jazz şi un sunet pop contemporan, colaborând cu tineri artişti care împărtăşesc gusturi muzicale similare.

6. Victoria Cuşnir – jurnalistă la Radio Chişinău. Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea scenaristică, regie de film şi televiziune. Realizatoare de emisiuni despre muzică şi cultură, regizoare de spectacole în aer liber şi realizatoare de documentare. Membră a juriului pentru selecţia naţională la Eurovision în anii 2018, 2022 şi 2024.

7. Ilona Stepan – director artistic şi prim dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”.

Alexandra Căpitănescu s-a clasat a treia în finala Eurovision 2026, după un moment spectaculos, în uralele publicului. Reprezentanta României la Eurovision a primit punctajul maxim – 12 puncte – din partea publicului din Republica Moldova.