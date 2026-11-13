Scăpări de clor pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor

Trei persoane, între care una semiconştientă, au fost transportate la spital, vineri dimineaţă, după semnalarea unor scăpări de clor pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea. Personalul neesențial a fost evacuat iar populația a fost avertizată.

Pompierii au intervenit în urma semnalării unor scăpări de clor la nivelul unui compresor, pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea, a transmis ISU Vâlcea.

La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de stingere, de prim ajutor şi de intervenţie în cazul incidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), precum şi ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vâlcea.

Ulterior, reprezentanţii operatorului economic au comunicat că scăpările de clor au fost oprite, iar situaţia de la nivelul compresorului a fost remediată.

„Echipajele medicale ajunse la faţa locului au identificat trei persoane care necesitau îngrijiri medicale, dintre care două conştiente şi cooperante, iar una în stare de semiconştienţă. Toate cele trei persoane au fost evaluate medical, stabilizate şi transportate de echipajele SAJ la Unitatea de Primiri Urgenţe Râmnicu Vâlcea, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Comandantul intervenţiei a semnalat prezenţa mirosului de clor şi în exteriorul amplasamentului, motiv pentru care echipajul CBRN efectuează pregătirile necesare pentru realizarea măsurătorilor specifice şi verificarea eventualei prezenţe a substanţei în atmosferă”, a precizat sursa citată.

Personalul neesențial a fost trimis acasă, au mai precizat reprezentații ISU Vâlcea.

„Ca măsură preventivă, pentru protejarea personalului, a fost dispusă evacuarea angajaţilor a căror prezenţă nu este strict necesară pentru desfăşurarea activităţilor esenţiale din cadrul ICSI şi CET. Situaţia este monitorizată permanent de echipajele de intervenţie, iar măsurile de protecţie sunt adaptate în funcţie de evoluţia situaţiei din teren”, a informat ISU Vâlcea.

Pentru protecţia populaţiei, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

„În urma măsurătorilor efectuate de echipajul specializat CBRN, a fost înregistrată o concentraţie de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial. Totodată, ca măsură de siguranţă, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. Echipajele specializate continuă monitorizarea concentraţiilor de clor din atmosferă şi evaluarea situaţiei operative”, a precizat ISU Vâlcea.

Potrivit DSU, mesajul a fost transmis pe o rază de 5 km și conținea măsuri de protețcie: „Adăpostiți-vă în locuințe, evitați activitățile în aer liber, închideți uşile și ferestrele, astupați gurile de aerisire și opriți functionarea instalațiilor de ventilație!”