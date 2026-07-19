Scăpări de radiații la o centrală nucleară din Africa de Sud. Trei incidente într-o săptămână

Mai mulţi lucrători de la centrala nucleară Koeberg din Africa de Sud au fost expuşi în ultimele săptămâni la radiaţii în timpul unor lucrări de întreţinere, în cursul a trei incidente – în 30 iunie, 2 şi 7 iulie, potrivit ministrului Energiei, Kgosientsho Ramokgopa, informează DPA, preluată de Agerpres.

Scăpările au fost limitate, iar în mediu nu au ajuns materiale radioactive. Comunităţile din apropiere nu s-au aflat în pericol niciun moment, a precizat oficialul.

Centrala este situată la circa 30 de km la nord de Cape Town. Incidentele au fost provocate de pene de curent care au perturbat sistemele de ventilaţie ale centralei.

Potrivit lui Ramokgopa, dozele de radiaţii primite de lucrători au fost mai mici decât la o radiografie dentară obişnuită.

Velaphi Ntuli, şeful autorităţii naţionale sudafricane pentru siguranţa nucleară, a afirmat că incidentele nu au atins pragul la care ar fi trebuit raportate ca incidente în domeniul respectiv.

Guvernul de la Pretoria apreciază că energia nucleară va juca în continuare în rol vital în producţia de energie a Africii de Sud. Ţara s-a confruntat în ultimii ani cu deficite grave de energie şi pene de curent extinse, fiind dependentă în mare măsură de centralele pe cărbune. Obiectivul este ca până în 2050 cea mai mare parte din producţia de energie să nu necesite combustibili fosili.