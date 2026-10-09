Scena muzicală din România are în sfârșit premiile pe care le merită: Se lansează The Romanian Music Industry Awards

Industria muzicală din România se află plină dezvoltare, artiștii locali generând un impact uriaș prin streaming, social media și festivaluri spectaculoase. THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS își propune să fie oinițiativă constantă, transparentă, care să susțină industria muzicală românească pe termen mediu și lung. “O structură sustenabilă care garantează stabilitate, credibilitate și un impact real pentru anii ce vor urma. Proiectul este construit pe principii stricte de transparență și relevanță și se va transforma rapid în noul reper absolut al industriei și al publicului larg.”, declară organizatorii.

Misiunea principală a proiectului este dublă: oferirea unei recunoașteri profesionale incontestabile pentru artiști, producători și organizatori, dar și implicarea activă a publicului. Fanii nu mai sunt simpli spectatori, ci devin direct decidenți! Printr-un sistem de vot online securizat, corect și extrem de intuitiv, iubitorii de muzică își pot susține favoritul, transformând energia din spatele platformelor de streaming și a rețelelor sociale în premii oficiale de top.

Pentru a garanta o selecție riguroasă, THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS introduce totodată Academia ROMINAS, o elită profesională formată din experți de prim rang. Această structură puternică se bazează pe parteneriate strategice de greutate cu Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) și cu Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR).

Gama de premii este extrem de diversificată și acoperă tot spectrul muzical contemporan. Competiția se împarte în categorii de premii pentru planul national dar, și pentru albumul și single-ul anului la nivel internațional, artistul solo sau grupul anului la nivel național, dar și secțiuni dedicate festivalurilor de toate dimensiunile, de la marile evenimente până la cele mai efervescente show-uri de club. În plus, pe lângă titlurile consacrate, THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS aduce în fața publicului premii speciale cu greutate, precum Life Time Achievement Award, premiul THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS’s WOW pentru cele mai de anvergură idei sau campanii ale anului precedent, dar și Romanian Critics’ Choice Award sau Best New Artist or Group” validat de critici și editori muzicali și destinat artiștilor care au realizări remarcabile în genuri muzicale care beneficiază de o expunere comercială limitată.

Pentru a transforma această viziune în realitate, calendarul proiectului este deja setat pe o dinamică alertă. În octombrie 2026, Academia ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS va intra în acțiune pentru a stabili primele nominalizări oficiale și câștigătorii premiilor speciale, lăsând ulterior loc campaniei publice de vot online care va exploda în noiembrie și decembrie 2026. Marea încununare a efortului din industrie va avea loc în februarie-martie 2027, atunci când va fi organizată gala THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS, evenimentul care va anunța câștigătorii care rescriu istoria muzicii românești.

“Prin transparență totală, implicarea masivă a fanilor și o viziune culturală de durată de minimum cinci ani, THE ROMANIAN MUSIC INDUSTRY AWARDS devine principalul sistem de validare din România și o adevărată platformă de export cultural pentru artiștii noștri, pentru că ”RECUNOAȘTEM EXCELENȚA. DĂM VOCE UNEI INDUSTRII”, adaugă organizatorii.

Proiect cofinanțat de AIMR din sumele colectate din taxa de timbru muzical.

Urmăriți noul fenomen muzical din România pe website-ul oficial www.romias.ro.

Articol susținut de Romias