Scenariul care bulversează clasa politică din Franța este tot mai real: cine sunt candidații care se vor întâlni în finala prezidențialelor din primăvară

Centrul suferă, iar extrema dreaptă și extrema stângă au prima șansă de a ajunge în al doilea tur al alegerilor din Franța programate pentru aprilie-mai 2027.

Lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen și liderul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, și-au mărit avantajul față de ceilalți potențiali candidați la președinție și sunt favoriți să se înfrunte în turul decisiv al alegerilor din Franța de anul viitor.

Cifrele sugerează în acest moment că cei doi se vor întâlni în finala prezidențială în toate scenariile testate, potrivit unui sondaj dat publicității luni, care scoate în evidență polarizarea tot mai mare pe măsură ce mandatul final al președintelui Emmanuel Macron se apropie de final, notează Reuters.

Le Pen s-ar plasa pe locul întâi în primul tur de scrutin, cu un scor între 35% și 37%, în funcție de scenariile testate de institutul Toluna Harris Interactive între 5-8 octombrie.

Un sondaj similar arăta luna trecută un scor de 33%-36% pentru lidera partidului Rassemblement National (Adunarea Națională, RN).

Mélenchon, candidatul formațiunii La France Insoumise (Franța Nesupusă, LFI), este creditat cu un loc în turul decisiv în toate cele cinci scenarii avute în vedere în sondaj, cu un scor de 18-19%.

Luna trecută, el se plasa pe locul al treilea în două din cele cinci configurații.

Victorie facilă pentru Le Pen în turul II, potrivit sondajului

În turul decisiv, Le Pen este creditată cu o victorie facilă în fața lui Mélenchon.

Potrivit sondajului, Le Pen ar urma să adune 67% din voturi, față de cele 33% atribuite lui Mélenchon.

Institutul a mai analiza un eventual scenariu în care candidatul de centru-dreapta Édouard Philippe ar ajunge în turul doi.

Și în acest caz, Le Pen ar câștiga, deși cu o diferență mai mică – 56% la 44%.

Partidele de centru-stânga încearcă să revină

Pe măsură ce al doilea și ultim mandat de cinci ani al lui Macron se apropie de sfârșit, președintele lasă în urmă un centru politic slab și o economie fragilă, deschizând calea pentru partidele radicale, precum LFI și Rassemblement National.

Mélenchon a candidat deja de trei ori la președinție în 2012, 2017 și 2022, dar nu a reușit niciodată să ajungă în al doilea tur.

Le Pen a candidat și ea la aceleași trei alegeri, ajungând în turul decisiv în 2017 și 2022, dar a pierdut în fața lui Macron.

Liderul Franței Nesupuse beneficiază de degringolada stângii care este împărțită în mai multe partide și nu reușește să își aleagă un candidat comun.

LFI și celelalte partide de stânga au candidat împreună la ultimele alegeri parlamentare, dar certurile și diviziunile par să fi produs un divorț iremediabil între timp.

În weekend, socialiștii și-au ales un candidat unic, în persoana lui Raphaël Glucksmann, liderul partidului Place publique.

Luni dimineață, Glucksmann a reiterat că „nu va exista nicio alianță cu LFI” și că dorește să „pună capăt hegemoniei politice a huliganilor asupra stângii franceze”.

În sondajul Toluna Harris Interactive, el este creditat deocamdată cu 10-11%.

Ce contează mai mult pentru alegători

Sondajul face și o ierarhie a chestiunilor care îi interesează cel mai mult pe francezi în contextul alegerilor de anul viitor.

Puterea de cumpărare este principala problemă a oamenilor care merg la vot, 56% dintre respondenți menționând această chestiune.

Sănătatea a fost menționată de 40%, imigrația de 34%, impozitele și fiscalitatea de 33%, iar pensiile de 30%.

În cazul alegătorilor RN, imigrația este pe primul loc în topul problemelor, 65% dintre respondenți menționând această problemă. Și ei menționează însă puterea de cumpărare (59%) și sănătatea (38%).