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Actualitate

Scenariul care bulversează clasa politică din Franța este tot mai real: cine sunt candidații care se vor întâlni în finala prezidențialelor din primăvară

Adrian Cochino
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Centrul suferă, iar extrema dreaptă și extrema stângă au prima șansă de a ajunge în al doilea tur al alegerilor din Franța programate pentru aprilie-mai 2027.

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