Candidatul socialiștilor din Franța la alegerile prezidenţiale din 2027

Europarlamentarul Raphael Glucksmann va fi candidatul stângii social-democrate franceze la alegerile prezidenţiale din aprilie şi mai 2027.

Glucksmann, în vârstă de 46 de ani, a obținut duminică o victorie zdrobitoare încă din primul tur al alegerilor primare organizate în principal de Partidul Socialist (PS) şi care a reunit 120.787 votanţi, informează EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Astfel, Raphael Glucksmann a obţinut 66,17% din voturi, cu mult înaintea prim-secretarului PS, deputatul Olivier Faure, care a acumulat 14,5%, şi a candidatei socialiste din 2007 şi fostă ministră, Segolene Royal, cu 7%. Ceilalţi doi candidaţi, Emmanuel Maurel şi Jerome Guedj, au primit fiecare aproximativ 6%.

Alegerile primare, la care a participat şi micro-partidul lui Glucksmann, Place Publique, au trebuit să fie prelungite cu o zi – iniţial erau programate să dureze de vineri până sâmbătă – din cauza unui atac cibernetic care a perturbat începerea votului, vineri.