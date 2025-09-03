Scenariul în care Ciprian Ciucu nu ar mai candida la Primăria Capitalei. „Următorul primar va fi unul de sacrificiu”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, la Digi24, că nu mai este tentat să candideze pentru Primăria Capitalei, dacă scrutinul este amânat pentru primăvara anului următor întrucât amânarea ar limita considerabil posibilitatea viitorului edil-șef al Bucureștilor de a face ce și-a propus.

Ciprian Ciucu a spus că nu poate fi de acord cu amânarea alegerilor parțiale din București, după cum își dorește PSD.

„Într-o democrație liberală, cu stat de drept, alegerile trebuie să fie predictibile și trebuie să respecți legea. Astfel intervine arbitrariul și ieși în afara statului de drept. Sorin Grindeanu ar trebui să fie primul care să ceară să se respecte legea. Mă aștept ca la următoarea coaliție să vină și să spună că trebuie să ieșim în fața bucureștenilor și să spunem că respectăm legea”, a declarat Ciucu.

El a invocat precedentul alegerilor din 2024 care au fost stabilite în funcție de interesele coaliției de atunci și care au produs o reacție dură din partea electoratului. „Care e mesajul pe care vrei să-l dai oamenilor? Că totul este un aranjament?”, a comentat primarul sectorului 6.

Ciucu a respins și afirmația lui Grindeanu că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă PNL și USR vor avea un candidat comun pentru funcția de primar general întrucât ar arăta că social-democrații sunt izolați.

„Poziția PSD mi se pare puțin forțată. Noi nu avem o coaliție electorală, ci una de guvernare (…) Haideți să ne respectăm cuvântul și să nu forțăm lucrurile”, a comentat primarul.

„Nu e nicio fericire să fii primarul Bucureștiului”

Acesta a spus că, în eventualitatea în care alegerile vor fi amânate pentru anul viitor, va ezita să-și asume o candidatură întrucât nu ar avea timp suficient pentru a-și implementa viziunea pentru București. „Dacă se amână alegerile nu știu cât de tentat sunt să candidez. Se duc alegerile în aprilie, îți iei mandatul în mai, vine vara, se duce lumea în concediu…”, a explicat Ciucu.

„Nu este nicio fericire să fii primarul Bucureștiului”, a continuat Ciucu, afirmând că, în ultimii 15 an, Primăria Generală s-a transformat în „agenție de plăți”, întrucât două treimi din transferurile financiare ale municipalității sunt reprezentate de subvenții.

„Următorul primar va fi unul de sacrificiu. Lucrurile nu se pot întâmpla de pe o lună pe alta”, a apreciat liberalul afirmând că riscul de falimente este la fel de mare ca și în anii precedenți.

„Trebuie să vă spun adevărul. Nu este împotriva lui Nicușor Dan. Organigrama de azi este foarte similară cu cea lăsată de Sorin Oprescu sau Adriean Videanu. Schimbările au fost marginale. Este factual corect ce vă zic. Bucureștiul a slăbit ca și capacitate administrativă. Sunt sectoare în București care au capacitate de a dezvolta proiecte mai mare decât a Primăriei Generale”, a conchis Ciprian Ciucu.