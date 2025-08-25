Scenariul pentru alegerile din București despre care liderul PSD spune că poate duce la ruperea Coaliției

Un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei ar însemna că „PSD este într-o formă de izolare în coaliție”, iar într-un astfel de scenariu sunt „șanse foarte mari” să se rupă alianța de guvernare PSD-PNL-USR și UDMR, a declarat luni Sorin Grindeanu.

Grindeanu a făcut aceste declarații la finalul ședinței conducerii PSD, în care a spus că s-a discutat și despre alegerile pentru Primăria Capitalei și că l-a felicitat pe primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, dat pe prima poziție în sondajele de opinie făcute de CURS și INSCOP și publicate duminică.

„Un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”

El a spus că momentan PSD măsoară intenția de vot pentru mai mulți posibili candidați, inclusiv pentru Gabriela Firea, iar acest sondaj nu este încă finalizat.

Întrebat dacă „ar fi șanse să se rupă coaliția” în cazul în care PNL ar avea o înțelegere cu USR privind Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în coaliție ceea ce… măcar să știm cum stăm. Sunt șanse foarte mari să se rupă coaliția”.

„Ne aducem cu toții aminte că în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, oricât a avut în spate o coaliție PSD și PNL, n-a reușit să întrunească încrederea bucureștenilor. Putem să facem orice fel de înțelegere în birouri, dar mutarea voturilor dintr-o parte în alta nu e chiar așa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrag Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu în favoarea lui Daniel Băluță voturile vor merge automat acolo”, a declarat Grindeanu legat de un posibil candidat comun al întregii coaliții.

Liderul interimar al PSD a susținut că nu vrea să discute acum despre alegerile pentru Primăria Capitalei pentru că „ar exista un potențial mare de a arunca în aer scena politică”: „Vreau sa le discutam, nu că dorim să evitam aceste alegeri, dovada fiind ca avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutam coordonatele în care sa aibă loc aceste alegeri, da, mergem înainte. Dar să le facem doar că vrea USR… mă scuzați….”.

De ce nu se organizează alegeri în termenul legal

Întrebat de jurnalistul Cristian Andrei (Snoop&Hotnews) de ce PSD nu este de acord ca alegerile să aibă loc în tremenul de 90 de zile de la vacantarea postului, așa cum prevede legea și așa cum a propus USR, Grindeanu a spus că „nu în forma asta se pune problema”:

„Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care Guvernul, nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă (când va avea loc prima ședință a coaliției, după o lună – n.r). (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuţiuni să organizeze sau nu alegeri”.

Liderul interimar al PSD a susținut însă că își dorește ca actuala coaliție de guvernare să continue, întrucât este „singura variantă în acest moment de a face reforme și de a duce România mai departe”:

„Eu cred că dacă nu suntem în zona în care să avem niște coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de București, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea”.

Daniel Băluță, pe primul loc și în sondajul PNL

Într-un sondaj realizat de CURS care a fost publicat duminică, actualul primar al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță ar câștiga funcția de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2, cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar lua fiecare 11%.

Sondajul, de tip Omnibus, a fost realizat pe 1.100 de persoane, față-în-față, la domiciliul respondenților, în București, în perioada 12-22 august. Studiul are o marjă de eroare de 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Tot Daniel Băluță conduce și într-un sondaj realizat de INSCOP la comanda PNL.

Dacă din partea AUR ar candida Anca Alexandrescu, pe prima poziție s-ar clasa Daniel Băluță, cu 26,2% (dintre cei 79,2% de respondenți care au exprimat o opțiune de vot). Băluță este urmat de Ciprian Ciucu de la PNL, cu 23,8%. Anca Alexandrescu, din partea AUR, s-ar situa pe poziția a treia, cu 21,2% din voturi. Urmează Cătălin Drulă de la USR, cu 18,4% și Ana Ciceală din partea SENS, cu 8,5%.

Dacă George Simion ar candida din partea AUR, Daniel Băluță ar fi tot pe prima poziție, cu un scor de 26,9%, dintre cei 80,4% dintre respondenți care au exprimat o opțiune de vot. În spatele lui se află Ciprian Ciucu, cu 23,6%, urmat de George Simion, cu 22%, Cătălin Drulă, cu 16,9% și Ana Ciceală, cu 8,5%.