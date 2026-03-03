Scenariul militar aflat acum pe masa Washingtonului pentru ruta crucială de petrol din Orientul Mijlociu

Discuțiile sunt primul semn că președintele american Donald Trump începe să ia în serios creșterea prețurilor la combustibil care a început după declanșarea atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului.

Administrația Trump ia în considerare acordarea de protecție militară tancurilor transportatoare de petrol și gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a calma prețurile la energie care au crescut de când Iranul a avertizat că va ataca navele în acest punct crucial pentru rutele comerciale, au declarat marți două persoane familiarizate cu discuțiile pentru Politico.

„Sprijin militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze”, a spus una dintre surse, căreia i s-a acordat protecția anonimatului pentru a putea vorbi despre dezbaterile interne, când a fost întrebată despre posibilitatea ca navele militare americane să escorteze navele care traversează strâmtoarea.

„Devine o îngrijorare tot mai mare faptul că piețele energetice ar putea fi supuse presiunilor în zilele următoare, pe măsură ce campania militară se intensifică și se extinde din punct de vedere geografic. Accesul la strâmtoarea Ormuz este evident vital atât pentru transporturile de gaze naturale, cât și pentru cele de țiței, în special din Qatar și Arabia Saudită”, a precizat sursa.

Prețurile petrolului american au crescut cu aproape 10 dolari pe baril de la sfârșitul săptămânii trecute, pe măsură ce atacurile au continuat. Această creștere a început să se reflecte în prețurile benzinei, care sunt pe cale să urce mai mult decât atunci când președintele Donald Trump a preluat funcția, anul trecut.

Administrația de la Washington ia în considerare, de asemenea, posibilitatea ca guvernul SUA să acopere asigurarea necesară pentru ca tancurile petroliere să poată continua să traverseze strâmtoarea, a declarat o a treia persoană familiarizată cu discuțiile. Deși strâmtoarea rămâne deschisă din punct de vedere tehnic, companiile de asigurări maritime majorează tarifele și, în unele cazuri, anulează acoperirea pentru tancurile petroliere care traversează zona.

Un fost oficial din domeniul apărării, familiarizat cu dezbaterile, a declarat că Pentagonul poartă discuții continue despre o misiune maritimă care ar semăna foarte mult cu operațiunile anterioare ale Pentagonului în Marea Roșie, unde SUA au trimis portavioane și distrugătoare în regiune în încercarea de a păstra libertatea de navigație în contextul amenințărilor din partea grupării de rebeli Houthi (din Yemen), aliniată cu Teheranul.

„Președintele se întâlnește astăzi cu secretarii săi pentru energie și trezorerie, iar aceștia vor avea mai multe informații de comunicat după întâlnire”, a spus o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, întrebată despre opțiunile discutate.

Aceste discuții reprezintă sunt primul semnal că Trump începe să ia în serios creșterea prețurilor la petrol, gaze naturale și combustibil rutier, care a început după atacurile SUA-Israel împotriva Iranului lansate sâmbătă. Loviturile au dus la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și au declanșat un război în Orientul Mijlociu.

Război extins rapid

Războiul în expansiune, care a dus până acum la moartea a șase militari americani și la atacuri împotriva ambasadei SUA în Arabia Saudită, a făcut ca facilitățile petroliere și gaziere să devină o țintă importantă pentru Iran.

Qatarul a închis o importantă fabrică de export de gaze naturale, rafinăriile de combustibil din Arabia Saudită au fost atacate, iar Iranul a tras asupra navelor care traversau strâmtoarea Ormuz, o arteră majoră pentru 20% din livrările mondiale de petrol pe cale maritimă.

Armata americană afirmă că a scufundat 11 nave iraniene de la începutul operațiunii comune cu Israelul, sâmbătă, ceea ce înseamnă că misiunea se va concentra mai mult pe interceptarea rachetelor Teheranului care ar putea viza traficul maritim civil decât pe descurajarea incursiunilor maritime. Acest lucru ar putea exercita o presiune suplimentară asupra stocurilor americane de interceptori de apărare antiaeriană, care sunt deja la un nivel scăzut din cauza campaniei împotriva rebelilor Houthi și a războiului de 12 zile al Israelului împotriva Iranului de anul trecut.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni că administrația va dezvălui un plan pentru combaterea creșterii prețurilor la petrol provocată de atacurile militare ale SUA asupra Iranului.

Șeful diplomației americane nu a divulgat care vor fi aceste planuri, afirmând doar că „vom distruge marina lor”.